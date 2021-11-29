Можно ли считать флирт изменой: ответ психолога

Каждый человек по-разному относится к флирту. Кто-то не видит в этой "игре" ничего страшного, а кто-то всерьез воспринимает как измену и нарушение верности. Своим мнением по поводу этого вопроса поделилась психолог Мелани Шиллинг.

Считается ли флирт изменой / фото: Shutterstock

Специалист считает, что технически флирт не считается изменой, но его можно рассматривать как эмоциональное предательство в случае, если вы заинтересовались человеком, с которым флиртуете и он стал для вас важнее, чем ваш постоянный партнер.

То есть, если человек эмоционально или физически сосредоточен на ком-то за пределами своих отношений, то это может указывать на микро-предательство. Определить его можно по следующим признакам:

- Вы тайно флиртуете с другим человеком в социальных сетях;

- Вы рассказываете постороннему человеку частные шутки вашей пары;

- Вы заигрываете вживую с другим человеком ради развлечения;

- У вас в телефоне записан номер другого мужчины под кодовым женским именем;

Мелани Шиллинг считает любой тесный контакт с другим мужчиной микро-предательством по отношению к постоянному партнеру.

Проблема в том, что любой флирт не так безобиден, как кажется. Флиртующий человек не просто развлекается. Он играет в иссечение маленьких искр, которые рано или поздно могут разжечь настоящий огонь – и потушить его будет уже сложно.

Напомним, чего нельзя делать, если вы узнали об измене партнера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что измена — тяжелый удар по отношениям, который часто их убивает. Изменил ты или она — неважно. Для второго из вас это — предательство. Как же восстановить отношения, если ты хочешь их сохранить?

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