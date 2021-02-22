Почему плохую новость лучше сообщать первой

Какую новость собеседнику сообщать первой: хорошую или плохую? Этот вопрос заставляет многих задуматься. Но калифорнийские ученые уверены, что лучше начинать с плохой, ведь это поможет снизить беспокойство собеседника.

как правильно сообщать плохие новости (фото из открытых источников)

Исследователи провели несколько экспериментов и заявили, что, если вы кому-то хотите сообщить две новости: хорошую и плохую, то начинать нужно с плохой. Такая тактика снизит беспокойство собеседника, и он сможет сконцентрироваться на проблеме.

Многие же считают, что лучше первой сообщать хорошую новость, потому что беседа изначально построиться на позитиве и собеседник не будет переключаться на негатив. Но такая тактика выгодна лишь тому, кто сообщает эти новости. На самом же деле, люди, которые получают новости, хотят сначала услышать плохое, чтобы понять, к чему готовиться и сконцентрироваться на том, как решить проблему.

Еще исследователи проанализировали, как работает техника "сэндвича", которую применяют многие руководители. Она работает по принципу: "хорошая новость — плохая новость - хорошая новость". Но результаты показали, что от этой стратегии выигрывает больше тот, кто эти новости сообщает, а не тот, кто получает.

"Если вы менеджер, стратегия сэндвича может поднять настроение людям, но не поможет им изменить поведение", ― отмечает исследовательница Анджела Легг. Кроме того, по ее словам, такая стратегия может сбить собеседника с толку.

Тогда как он, наоборот, слыша плохую новость с самого начала, сможет легче сконцентрироваться на решении проблемы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как научиться "читать" по глазам своего собеседника.

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