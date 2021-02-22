Почему плохую новость лучше сообщать первой

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Какую
новость собеседнику сообщать первой: хорошую или плохую? Этот вопрос заставляет
многих задуматься. Но калифорнийские ученые уверены, что лучше начинать с
плохой, ведь это поможет снизить беспокойство собеседника.
как правильно сообщать плохие новости (фото из открытых источников)
Исследователи
провели несколько экспериментов и заявили, что, если вы кому-то хотите сообщить
две новости: хорошую и плохую, то начинать нужно с плохой. Такая тактика снизит
беспокойство собеседника, и он сможет сконцентрироваться на проблеме.
Многие
же считают, что лучше первой сообщать хорошую новость, потому что беседа
изначально построиться на позитиве и собеседник не будет переключаться на
негатив. Но такая тактика выгодна лишь тому, кто сообщает эти новости. На самом
же деле, люди, которые получают новости, хотят сначала услышать плохое, чтобы
понять, к чему готовиться и сконцентрироваться на том, как решить проблему.
Еще
исследователи проанализировали, как работает техника "сэндвича", которую
применяют многие руководители. Она работает по принципу: "хорошая новость — плохая
новость - хорошая новость". Но
результаты показали, что от этой стратегии выигрывает больше тот, кто эти
новости сообщает, а не тот, кто получает.
"Если
вы менеджер, стратегия сэндвича может поднять настроение людям, но не поможет
им изменить поведение", ― отмечает исследовательница Анджела Легг. Кроме того,
по ее словам, такая стратегия может сбить собеседника с толку.
Тогда
как он, наоборот, слыша плохую новость с самого начала, сможет легче
сконцентрироваться на решении проблемы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как научиться "читать" по глазам своего
собеседника.
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