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Как научиться «читать» по глазам своего собеседника

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Вы можете очень много узнать о человеке, если знаете, как читать движения глаз, особенно о скрытых эмоциях.

Как научиться «читать» по глазам своего собеседника

что могут рассказать глаза о собеседнике (фото из открытых источников)

Человек старается не смотреть в ваши глаза

Эксперты говорят, что, если человек начинает отводить глаза и не смотрит на вас, вероятнее всего, тема беседы ему надоела. Он хочет поскорее ее закончить. И в таком случае, нужно либо ее сменить, либо вовсе прекратить разговор. 

Прямой взгляд

Если при разговоре собеседник смотрит вам прямо в глаза, это значит, что он полностью открыт и сосредоточен на теме вашей беседы. Он явно показывает свою заинтересованность и серьезно относится к разговору. 

Беглый взгляд

Если взгляд вашего собеседника немного беспокойный и его глаза мечутся из стороны в сторону – значит что-то не так. Возможно, он боится вам что-то рассказать. В данном случае он вряд ли будет вас внимательно слушать, так что не надейтесь на какую-либо помощь или внимание.

Взгляд вниз

Если ваш собеседник начал опускать взгляд вниз, значит он за что-то испытывает стыд, возможно, вы затронули тему, которая вызвала у него дискомфорт или неловкость.

Взгляд вверх

Если ваш собеседник смотрит выше вашей головы или уровня глаза, он чувствует своё превосходство над вами. Здесь два варианта: либо же он гордится чем-то, сообщая вам какие-либо известия, либо просто чувствует себя увереннее и лучше вас.

У человека бегают зрачки

Если вы заметили, что глаза собеседника будто бы скачут вверх-вниз, значит вам сообщают ложную информацию. Чтобы сразу понять, врет ли ваш собеседник, задайте ему пару уточняющих вопросов. Метание зрачков означает, что человек не может сосредоточиться на одной мысли и старается вспомнить, придумать какую-то историю или ответ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки говорят о том, что собеседник вам врет.


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Источник: https://flytothesky.ru/kak-chitat-lyudej/
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