Эксперт в области позитивной психологии, автор книги “Преимущества счастья” Шон Ачор придумал уникальную технику, которая поможет переключиться на позитивный настрой за короткое время. Об этом пишет издание lemonade.

Как быстро стать оптимистом: мнение специалиста. Фото: unsplash.

Американский психолог говорит, что в абсолютно любой ситуации можно поменять свое отношение к ней, и жизнь сразу покажется проще. Важно, чтобы позитивные мысли преобладали над негативными. Тогда вы сможете быстрее найти решение проблемы, уверяет эксперт. Проведенные научные исследования также показали, что подобные изменения возможны, даже если вы всю жизнь считали себя нытиком и пессимистом.

Вечером, когда вы готовитесь ко сну, Шон рекомендует вспомнить 3 хороших события за прожитый день. Такая несложная техника учит быть благодарным и перестроить свой ум на хорошее настроение. Это нужно повторять минимум 3 недели, пока эксперимент не станет вашей привычкой.

Исследования психолога установили еще и то, что люди с позитивным взглядом на жизнь, на 40 процентов чаще получают повышение на работе. И в целом – работают намного продуктивнее и легче, нежели пессимисты.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые рассказали, почему не стоит забывать о щедрости.











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