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Главная Новости Досуг психология Почему нам так сложно справляться с новыми задачами: ответ психолога
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Почему нам так сложно справляться с новыми задачами: ответ психолога

Специалист рассказал, что все дело в наших эмоциях

сегодня, 21:02
Автор:

Любовь Блажко

Как это часто бывает, что когда в нашей жизни случается непредвиденная ситуация, которая требует от нас незамедлительных и решительных действий, то нас тотчас охватывает паника. Квалифицированный психолог Михаил Лабковский поделился, почему так происходит. 

Почему нам так сложно справляться с новыми задачами: ответ психолога

Почему нам так сложно справляться с новыми задачами. Фото: unsplash

Все дело в том, что при стрессе наша психика экономит силы и хочет опираться на те вещи, которые нам хорошо знакомы и привычны. И как только человек сталкивается с чем-то абсолютно новым для себя, то вовсе неудивительно, что его охватывает страх. Ведь раньше он не испытывал в своей жизни подобных эмоций, а значит не знает, как на них нужно реагировать. И тут речь даже не шла о том, чтобы выполнить необходимую задачу – это только реакция на нее. Что в таком случае советует сделать Михаил?

"Первое. Не ожидайте от себя невозможного. Если вы делаете что-то впервые, велика вероятность, что вы сделаете это на троечку. Дайте себе шанс на ошибку, отнеситесь к первому опыту как к уроку, а не как к экзамену.⠀

Второе. Создайте в голове план действий. Если вы уже всё обдумали, нафантазировали – это уже не совсем первый раз. Потому что первая попытка уже состоялась в вашем сознании. Конечно, всё может пойти не по сценарию. Но вы хотя бы будете готовы к тому, чего не знали раньше.⠀

Третье. Отбросьте идею результата. Ваша цель – сделать новый опыт максимально комфортным для вас, а не идеальным", — сказал он. 

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Источник: https://www.instagram.com/p/CHfyPboBEBb/
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