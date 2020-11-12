Почему нам так сложно справляться с новыми задачами: ответ психолога

Как это часто бывает, что когда в нашей жизни случается непредвиденная ситуация, которая требует от нас незамедлительных и решительных действий, то нас тотчас охватывает паника. Квалифицированный психолог Михаил Лабковский поделился, почему так происходит.

Почему нам так сложно справляться с новыми задачами. Фото: unsplash

Все дело в том, что при стрессе наша психика экономит силы и хочет опираться на те вещи, которые нам хорошо знакомы и привычны. И как только человек сталкивается с чем-то абсолютно новым для себя, то вовсе неудивительно, что его охватывает страх. Ведь раньше он не испытывал в своей жизни подобных эмоций, а значит не знает, как на них нужно реагировать. И тут речь даже не шла о том, чтобы выполнить необходимую задачу – это только реакция на нее. Что в таком случае советует сделать Михаил?

"Первое. Не ожидайте от себя невозможного. Если вы делаете что-то впервые, велика вероятность, что вы сделаете это на троечку. Дайте себе шанс на ошибку, отнеситесь к первому опыту как к уроку, а не как к экзамену.⠀ Второе. Создайте в голове план действий. Если вы уже всё обдумали, нафантазировали – это уже не совсем первый раз. Потому что первая попытка уже состоялась в вашем сознании. Конечно, всё может пойти не по сценарию. Но вы хотя бы будете готовы к тому, чего не знали раньше.⠀ Третье. Отбросьте идею результата. Ваша цель – сделать новый опыт максимально комфортным для вас, а не идеальным", — сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!