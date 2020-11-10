Психолог рассказал, почему пандемия увеличила количество разводов вдвое

Язык
BTC/USD
15323.14
ETH/USD
451.15
LTC/USD
58.41
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Как выяснилось, из –за пандемии коронавируса количество разводов в нашей стране выросло в два раза. И это очень неутешительная статистика, если учитывать тот факт, что и без пандемии почти 70 процентов браков заканчивались разводами. Известный психолог Михаил Лабковский решил объяснить своим подписчикам, почему так происходит. Так, на своей странице в социальных сетях он опубликовал соответствующий пост.
Почему пандемия увеличила количество разводов вдвое. Фото: unsplash
Также Лабковский акцентировал внимание на том, что пережить развод – это то же самое, что пережить смерть близкого человека.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, к чему привели массовые распады семей в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости