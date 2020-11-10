Психолог рассказал, почему пандемия увеличила количество разводов вдвое

Как выяснилось, из –за пандемии коронавируса количество разводов в нашей стране выросло в два раза. И это очень неутешительная статистика, если учитывать тот факт, что и без пандемии почти 70 процентов браков заканчивались разводами. Известный психолог Михаил Лабковский решил объяснить своим подписчикам, почему так происходит. Так, на своей странице в социальных сетях он опубликовал соответствующий пост.

Почему пандемия увеличила количество разводов вдвое. Фото: unsplash

"Многие спрашивают меня, в чём тут причина. Я считаю, что это не "падение нравов", а история о том, что сегодня разводиться – можно. Что в нашем обществе на тебя косо смотреть не будут, если ты мать-одиночка, например.⠀ В советское время я помню, как женщины надевали на себя обручальные кольца, когда входили в метро. И как учительницы в школе, где я работал, тоже так делали – естественно, я говорю о незамужних", — рассказывает эксперт.

Также Лабковский акцентировал внимание на том, что пережить развод – это то же самое, что пережить смерть близкого человека.

"Наша психика – очень сильный и крепкий механизм. Да, сердцу не прикажешь, но жить в перманентном ощущении потери невозможно. И постепенно мы адаптируемся к новой реальности без любимого, если позволяем себе ПЕРЕЖИТЬ эти чувства, попрощаться с партнёром, "оплакать" его уход", — подытожил Михаил.

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