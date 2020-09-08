Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»

На слова благодарности, многие люди чаще всего отвечают словосочетанием "не за что", считая его одним из правил вежливости. Но психолог Анна Гарш с этим утверждением не согласна, изданию Wday она рассказала, что стоит за этой безобидной фразой.

Специалист отметила, что в первую очередь, отвечая на "спасибо" словосочетанием "не за что" вы преуменьшаете свои усилия, особенно, если на выполнение просьбы потратили много времени и приложили максимум усилий. В таких случаях, не стоит скоромничать и преуменьшать свои заслуги, потому что из-за этого может пострадать самооценка.

Психолог заявила, что такой ответ, во-первых, может продемонстрировать надменность и превосходство, мол, как человек не справился с таким легким заданием, а вы смогли решить его в два счёта. Вы неосознанно можете обидеть собеседника. И, во-вторых, ответ "не за что" на слова благодарности показывает другим людям, насколько вы не цените себя, свои усилия и потраченное время.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, на "спасибо" есть другие универсальные и выигрышные ответы, например, "пожалуйста" или "рад помочь", которые демонстрируют ответную благодарность человеку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит забывать о щедрости.

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