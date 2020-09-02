Между долгой счастливой жизнью и людской щедростью существует неразрывная связь. Это выяснили ученые Фанни Клюге и Тобиас Фогт, исследование которых было опубликовано в журнале PNAS. Об этом пишет издание clutch.

Широко известный факт, что Франция и Япония являются одними из немногих стран, в которых самый низкий уровень смертности. И это далеко не случайность: в этих странах среднестатистический житель разделяет от 68 до 69 процентов своего жизненного дохода с окружающими. А, например, в Китае и Турции смертность оказалась в 2 раза выше, потому что у них перераспределяется от 44 до 48 процентов дохода.

Ученые рассказали, почему не стоит забывать о щедрости. Фото: unsplash.

Ученые доказали, что от перераспределения доходов, даже без участия государства, зависит показатель смертности в стране. Вне зависимости от объема валового внутреннего продукта на душу населения.

Поэтому стоит сделать следующий вывод из вышесказанного: чтобы жизнь была долгой и полноценной, нужно как можно чаще разделять свои возможности и достижения с другими людьми. Ведь однажды сделанное добро обязательно вернется сторицей.





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