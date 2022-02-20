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Почему мужчинам нравятся стервы: 5 главных причин

Психологи назвали пять главных причин из-за которых мужчинам больше нравятся женщины-стервы

сегодня, 22:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие представители сильного пола предпочитают женщин с "перчинкой" и всячески стараются завладеть их вниманием. В чем же дело? Психологи назвали несколько причин, по которым мужчинам могут нравиться стервозные женщины.

Почему мужчинам нравятся стервы: 5 главных причин

За что мужчины любят стерв (фото из открытых источников)

Нравится вовсе не стервозность

Эксперты говорят, что совсем не стервозность привлекает внимание мужского пола. Все дело в живости характера, так называемые стервы — яркие, эффектные, уверенные в себе, с ними может быть весело и комфортно. Неприступная стерва привлечет внимание того, кто захочет ее "покорить".

Грамотная манипуляция

Женщины со стервозным характером умеют грамотно манипулировать своим избранником, что он даже не замечает этого. Такие представительницы прекрасного пола точно знают, чего хотят и добиваются своей цели, используя свою то светлую, то темную стороны. Например, стервы увела мужчину из семьи, она получила желаемое и стала "послушной кошечкой". Как говорят эксперты, такая многогранность восхищает мужчин.

Они не обращают на мужчин внимания

Стервы достаточно уверены в себе и могут быть грубоваты с мужчинами и даже часто резко отвечать им на ухаживания. И когда мужчина получает отказ, у него что-то "щелкает". Он понимает, что сделает все возможное дабы завоевать ее внимание. И несмотря на примитивность ситуации, сочетание легкого флирта и пренебрежения, действительно работает.

Стерва – это просто

Мужчин привлекают часто стервозные дамы, потому что они, по их мнению, жаждут приключений, бурного романа и секса без обязательств, а не семьи и детей. Возможно поэтому вокруг стерв так много быстротечных романов и коротких влюбленностей.

Стервы знают, чего хочет партер

Женщины с дерзким характером также ищут удовольствия, как и мужчины, поэтому они готовы экспериментировать, примеряя на себе различные образы. Но стервы умеют не только отдавать, но и брать — получать свою порцию наслаждений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки мешают партнерам построить крепкие отношения. 


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Источник: https://ivona.ua/on-i-ona/otnoshenija/5284206-pochemu-muzhchiny-ljubjat-sterv-5-prichin
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