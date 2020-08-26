kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11330.21

ETH/USD

379.48

LTC/USD

57.30

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Почему люди все время хотят похудеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему люди все время хотят похудеть

"Я сажусь на диету"

сегодня, 15:07
Автор:

Любовь Блажко

Большинство женщин стремятся к идеалу. Идеалу, который навязывает общество и картинки из глянцевых журналов. Именно поэтому они стараются всеми возможными способами держать себя в форме, пробуя различные диеты и тренировки. О том, почему люди так сильно стремятся похудеть, рассказывает психотерапевт Надежда Терещенко, пишет издание tsn.

Популяризация образа имеет очень большое влияние. И до тех пор, пока в моде будет стройная фигура, девушки все время будут худеть и совершенствовать свой внешний вид. В этом нет ничего плохого, ведь человеку просто необходимо чувствовать свою привлекательность и красоту.  

Почему люди все время хотят похудеть

Почему люди все время хотят похудеть. Фото: unsplash. Брук Ларк

Во всем этом важно отдавать себе отчет в том, что свое тело нужно полюбить вне зависимости от его сегодняшнего состояния. Если любовь к себе и забота отсутствуют, то человек не получит должного удовлетворения. Очень часто женщины начинают заниматься своим телом не от большой любви к себе, а наоборот, чтобы "наказать" его за несоответствие с идеалом. А дальше все повторяется: после очередной неудачной диеты, человек бежит к холодильнику заедать стресс. 

Эксперт в такой ситуации советует не "наказывать" свое тело, а попытаться понять, о чем оно сигнализирует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно расслабляться.

 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!