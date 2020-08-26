Большинство женщин стремятся к идеалу. Идеалу, который навязывает общество и картинки из глянцевых журналов. Именно поэтому они стараются всеми возможными способами держать себя в форме, пробуя различные диеты и тренировки. О том, почему люди так сильно стремятся похудеть, рассказывает психотерапевт Надежда Терещенко, пишет издание tsn.

Популяризация образа имеет очень большое влияние. И до тех пор, пока в моде будет стройная фигура, девушки все время будут худеть и совершенствовать свой внешний вид. В этом нет ничего плохого, ведь человеку просто необходимо чувствовать свою привлекательность и красоту.

Почему люди все время хотят похудеть. Фото: unsplash. Брук Ларк

Во всем этом важно отдавать себе отчет в том, что свое тело нужно полюбить вне зависимости от его сегодняшнего состояния. Если любовь к себе и забота отсутствуют, то человек не получит должного удовлетворения. Очень часто женщины начинают заниматься своим телом не от большой любви к себе, а наоборот, чтобы "наказать" его за несоответствие с идеалом. А дальше все повторяется: после очередной неудачной диеты, человек бежит к холодильнику заедать стресс.

Эксперт в такой ситуации советует не "наказывать" свое тело, а попытаться понять, о чем оно сигнализирует.

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