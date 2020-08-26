Находясь в потоке современного ритма жизни, важно давать себе паузы. О том, как правильно расслабляться после долгого трудового дня, рассказывает психолог Анастасия Гречановская. Об этом пишет издание tsn.

Негативные эмоции требуют от нашего тела колоссальной затраты энергии. Такое исследование было проведено врачом из Чикаго по имени Джекобсон. И для того, чтобы преодолеть эти эмоции, необходимо перенаправить их в другое русло. А именно – йога, боевые искусства, разные восточные гимнастики. Эти практики помогут научиться управлять своим телом, входя в нужное эмоциональное состояние при помощи движений.

Психолог рассказала о том, как правильно расслабляться. Фото: unsplash

Еще одним важным элементом расслабления является дыхание. Когда человек в ярости, то его дыхание становится прерывистым и тяжелым. Сейчас же существует огромное количество дыхательных упражнений, которые помогут расслабить ум и успокоить тело. Интересно, что такие простые упражнения помогают не только расслабиться, но также делают человека более взвешенным.

И напоследок: нужно научиться контролировать свои мысли. Сделать это можно с помощью создания мыслеобразов в своей голове. А так же, концентрируясь только на том, на чем вам нужно сейчас. Постоянная практика дает возможность ввести себя в любое нужное состояние. Главная задача состоит в том, чтобы научиться различать, что действительно дает вам ощущение расслабленности.





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