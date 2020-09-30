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Почему люди расстаются: названа основная причина

Ученые отметили, что самое важное в отношениях – близость

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек стремится построить крепкие и длительные отношения, которые будут приносить удовольствие и радость. Правда, не у всех это получается. Ученые из Канады определили основную причину, которая чаще всего приводит партнеров к расставанию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Почему люди расстаются: названа основная причина

Для участия в эксперименте пригласили 4 тысячи взрослых людей, которые каждую неделю отвечали на вопросы, касающиеся их отношений. Из исходной выборки около 100 участников завершили исследование после разрыва отношений.

Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что отсутствие близости – ключевой фактор при расставаниях. Отношения быстрее прекращались у тех, кто мало интересовался партнером и неохотно делился с ним своей жизнью. 

Исследователи отмечают, что людям в паре может не хватать близости, и не стоит это игнорировать, даже если нет признаков непонимания или частых ссор.

Однако эти выводы нужно воспринимать с оговорками. Возможно, отношения, которые одному партнеру казались достаточно близкими, совсем не удовлетворяли другого человека.

Авторы отмечают, что было бы интересно узнать, как уровень близости влияет на решение о расставании, и достаточно удовлетворенности только одной из сторон, чтобы сохранять и продолжить отношения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ужасные ошибки совершают женщины в отношениях.


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