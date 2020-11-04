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Психологический трюк, который заставит любого обратить на вас внимание

Давайте разберемся, как это работает

сегодня, 21:02
Автор:

Любовь Блажко

Рано или поздно в жизни произойдет ситуация, когда вам нужно будет привлечь внимание собеседника к себе. И если не знаешь, чем можно "зацепить" другого человека, то подобная задача может оказаться настоящим испытанием. Дабы избежать такого сценария, психологи поделились хитрым трюком, который заставит абсолютно любого уделить вам несколько минут. 

Психологический трюк, который заставит любого обратить на вас внимание

Как привлечь к себе внимание. Фото: unsplash

Весь секрет до невозможного прост: нужно назвать имя человека, а затем задать ему конкретный вопрос, вот и всё. Во-первых, на звучание собственного имени человек реагирует, как ни на что другое. Когда вы произносите имя вслух, то показываете собеседнику, что он вам небезразличен, и что вы уважаете его. Психотерапевт Кай Стабелл поделилась, что таким трюком пользуются некоторые продавцы, чтобы потом клиенты к ним возвращались.

А во-вторых, вопрос задать для того, чтобы сосредоточиться на другом человеке, как говорит Кай. Ведь обычно на протяжении дня мы слушаем других или занимаемся чем-то, так и не воспользовавшись возможностью озвучить свои мысли. И когда нам встречается человек, который интересуется нами и готов слушать наш рассказ, конечно же, даже в самом плотном графике мы найдем для него несколько свободных минут. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, простой метод, который поможет избавиться от стресса. 



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Источник: https://medium.com/zulie-writes/the-psychological-trick-to-make-someone-pay-attention-to-you-d882b9e2aa37
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