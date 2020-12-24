Три ценных совета, которые помогут тебе стать оптимистом

Быть оптимистом в наше время не так-то просто. Впрочем, для этого времена всегда были не самыми подходящими. Всегда было легче найти убежище в своем пессимизме, плохом настроении и мрачности. Но если ты решил идти другим путем и попробовать внести в свое мышление хоть каплю оптимизма, мы расскажем тебе, с чего следует начать.

ФОТО: Примени

Разреши себе стать оптимистом

Прежде всего начни мыслить позитивно. На самом деле это очень трудно. Тебе необходимо убедить себя, что оптимисты не выглядят глупо и нелепо. Разреши себе поэкспериментировать с позитивным мышлением.

Осознай три категории пессимистических мыслей

Второй шаг – это познание того, чем заполнена твоя голова. Пессимисты думают не ясно и не точно, и эти эмоциональные и умственные ошибки создают проблемы. Исследователи уверены, что в голове человека возникает примерно 50 000 мыслей в день и половина из них наполнена негативом. Существует три категории пессимистических мыслей: личные, всеобъемлющие и перманентные.

Всеобъемлющие поднимают вопрос глобальной несправедливости: “Все менты — уроды“ или “Тебе на меня плевать“. Перманентные обращают внимание на вечные проблемы: “Это будет продолжаться бесконечно“ или “Здесь ничего не изменишь“. Личные возникают, когда чувствуешь, что весь мир против тебя: “Я заслужил это“ или “Я неудачник“. Чтобы справиться с этими мыслями, тебе нужно понять, что они будут возникать часто.

Оспаривай свои негативные мысли

Третий шаг – сделай усилие и оспорь свои негативные мысли. Вместо того чтобы обозвать всех ментов козлами, объясни себе, что пока просто не встретил нормального. Вместо того чтобы считать себя неудачником, сделай еще одну попытку достичь успеха.

Перестать быть пессимистом крайне сложно. Иногда закрыться в четырех стенах своего мрачного мировоззрения намного проще, чем сделать над собой усилие и посмотреть на проблему с другой стороны. Желаем тебе все таки достичь успеха на этом поприще. Также издание "Комментарии" расскажет, почему оптимисты живут дольше.

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