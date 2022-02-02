Очень вкусные и простые блюда из фарша: приготовит любой

Фарш – штука удобная, он может долго лежать в холодильнике, а вариантов того, что приготовить из мясного фарша есть сотни. Поэтому наши хозяйки каждый день ищут, что приготовить из фарша. Простые решения для тех, кто не любит стоять у плиты и при слове "фарш" представляет только котлеты и макароны по-флотски. У вас есть все шансы удивить себя и близких! Пишет Радио MAXIMUM.

Рецепт - фото из открытых источников

ТОМАТНЫЙ СУП С ФАРШЕМ, КВАСОЛЕЙ И ПАСТОЮ

Нам понадобится:

Фарш свиной 450 г

Фасоль консервированная 420 г

Помидоры, консервированные без кожуры

Паста мелко для супа

Морковь 1шт.

Сельдерей

Оливковое масло

Лук репчатый

Чеснок

Лавровое письмо

Специи по вкусу

Сыр пармезан

Как приготовить:

В большом сотейнике или в толстостенной кастрюле разогреть оливковое масло, высыпать лук, морковь и сельдерей, готовить на медленном огне, помешивая около 5 минут. Добавить фарш и чеснок, готовить, помешивая, в коричневый цвет фарша.

Добавить в сотейник лавровый лист, орегано и красный перец. Выложить помидоры и залить бульоном. Накрыть крышкой сотейник, готовить томатный суп с фаршем на среднеслабом огне около 30 минут.

Ввести в сотейник (кастрюлю) фасоль и пасту, готовить 5-8 минут до готовности последней. Посолить, поперчить суп, добавить петрушку, снять с плиты. Удалить лавровый лист.

Подавать томатный суп с фаршем в порционных тарелках, посыпав сыром.

КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВЦЕ, С ФАРШЕМ И РИСОМ

Нам понадобится:

Кабачки 3шт.

Фарш мясной 100-150 г

Рис 2 ст. ложки

Помидоры 3-4 шт.

Сыр твердый 150 г

Соль

Перец

Сметана

Томат-поста

Как приготовить:

Отварить рис и смешать с мясным фаршем, посолить, поперчить и перемешать. Кабачки нарезать кружочками толщиной 5 мм. Помидоры нарезать более тонкими кружочками.

На каждый кабачковый кружочек выложить 1 ст. ложку фарша, сверху поместить кружочек помидора. В таком виде кабачки плотно уложить на противень боковыми поверхностями вверх. Добавить в томат-пасту сметану и воду (200 г). Посолить и перемешать.

Залить подготовленной консистенцией кабачки с фаршем и помидорами. Отправить в разогретую духовку на 35 минут. За 5-7 минут до готовности посыпать кабачковую запеканку тертым сыром и снова поставить в духовку. Кабачки, запеченные в духовке с фаршем, рисом и помидорами, готовы.

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