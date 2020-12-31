Новый год — новая жизнь. Психолог рассказал о том, как настроить себя на нужные изменения

Почти ежегодно каждый из нас в новогоднюю ночь торжественно обещает изменить что-то в своей жизни к лучшему. Мы стремимся избавиться от вредных привычек, начать заниматься спортом, научиться чему-то новому. Впрочем, не всем удается сдержать слово. Психолог Марио Шустер объяснил, в чем причина таких "неудач", пишет DW, и посоветовал, как избежать подобного в 2021 году.

Новогодние обещания следует выполнять с умом. Фото из открытых источников

1. Шаг за шагом

Самая большая ошибка большинства людей, по убеждению психолога, это привычка делать множество дел одновременно. Невозможно сразу бросить курить, прекратить есть сладости и наконец начать бегать каждое утро — ни одного энтузиаста надолго не хватит.

"Нет ничего плохого в желании избавиться от нескольких старых привычек. Самое главное — делать это постепенно, шаг за шагом ", — пояснил Шустер.

2. Это должно быть весело

Иногда мы хотим начать в новом году что-то с "чистого листа", но вариантов так много, что в конечном итоге трудно сконцентрироваться. Марио Шустер объясняет: среди всех разумных и здравомыслящих обещаний следует выбрать то, над которым будет забавно "работать". Или, по крайней мере, не скучно. Изменения должны доставлять вам удовольствие, а не пугать.

"Это должно быть весело. Нам нужен позитивный подход к изменениям, которых мы стремимся", — утверждает специалист.

3. Реалистичность задуманного

Не устанавливайте слишком высоких планок. Если, например, в карантинный 2020 год вы много времени провели на любимом диване, а вот в 2021-м собираетесь четыре раза в неделю устраивать пробежки... Скорее всего, вам не удастся соблюсти такой график, поэтому снизьте собственные ожидания и требования. Шустер подчеркивает: регулярность важнее продолжительности и интенсивности.

4. Отчитывайтесь

Об обещании сделать/изменить что-то в Новом году стоит кому-то рассказать — родным, друзьям, коллегам. Так появится дополнительная ответственность за озвученное решение. И те, кто знают о ваших планах, обязательно рано или поздно поинтересуются вашими успехами. А это — лишнее напоминание человеку, что нельзя останавливаться, пока цель не достигнута.

5. Никакого отчаяния

Иногда бывает, что выполнить задуманное не получается. Проблемы с мотивацией, определенные внешние или внутренние факторы — и вот, мы уже готовы сдаться. Или позволить себе слабину. Психолог утверждает, что себя ни в коем случае не следует за это осуждать. Такое поведение только еще больше нарушит процесс избавления от старых привычек. Неудачи на пути к цели не являются чем-то необычным.

Попробуйте вместо этого постоянно искать плюсы в собственных действиях, даже небольшие. Это усиливает человеческую самоэффективность, а следовательно — и веру в убеждение, что задуманного действительно можно достичь собственными силами.

6. Следите за формулировками

Стоит понимать, что даже лучшее наше решение не является автоматически хорошим. Иногда в Новый Год следует "входить" без четких обещаний, если вы сомневаетесь или не можете правильно сформулировать конечную цель.

Марио Шустер убежден: даже хорошие задумки могут негативно повлиять на нашу жизнь, если их выполнение будет приносить только плохие ощущения. Учитывайте собственные формулировки: лучше выбирать вариант "я хочу", а не "я должен".

Ранее "Комментарии" рассказывали о новогодних ритуалах, то есть что стоит сделать вечером 31 декабря.

Кроме того, если вы до сих пор не уверены, как украсить новогодний стол, на портале найдется несколько удачных советов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!