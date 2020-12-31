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Новогодние ритуалы: что нужно сделать вечером 31 декабря

Расценивайте Новый год как время для перемен в жизни

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди с нетерпением ждут Нового года, ведь это не только праздник с атмосферой волшебства и чуда, в который принято загадывать желания, но и возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. А для того, чтобы в Новом году все хорошее сбылось, стоит вечером 31 декабря провести ряд важных ритуалов.

Новогодние ритуалы: что нужно сделать вечером 31 декабря

что нужно сделать вечером 31 декабря / Фото: Pexels

Ритуал избавления от проблем

Возьмите листик бумаги, напишите на нем все свои обиды, претензии, недосказанности, нелюбовь к себе — все, что у вас накипело на душе. Подумайте, что не дает вам двигаться дальше и освободиться от тяжелого эмоционального груза. Перечитайте все, что написали, поблагодарите за все, через что вы сумели пройти и отпустите. Листик бумаги сожгите или разорвите на мелкие кусочки и выбросьте. 

Обряд избавления от ненужного

Возьмите еще один листик бумаги и перечислите на нем все, чтобы вы не хотели брать в Новый 2021 год. Подумайте хорошо, как правило, список "ненужного" бывает обширным. После этого, подожгите листочек, поблагодарите за прошлое и сфокусируйтесь на настоящем.

Ритуал на привлечение денег

Тут все очень просто. Под тарелку на новогоднем столе положите купюру большого номинала. Некоторые рекомендуют класть монетку, но... чем большим будет ваш "взнос", тем большую "отдачу" вы получите. 

Ритуал на деньги с помощью елки

Новогодняя елка также поможет в обретении достатка. Чтобы достичь подобного влияния, в ветках прячут денежные купюры и символы желаемого. Например: игрушечные машинки, листовки туристических компаний или фотографии ремонта, который уже несколько лет не удается осуществить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь.


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/events/novyy-god-2020-luchshie-ritualy-i-obryady-1381978.html
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