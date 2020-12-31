Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи

Сервировка новогоднего стола – увлекательное занятие и один из завершающих этапов подготовки к празднику. 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, и чтобы его задобрить, нужно знать, как правильно декорировать свой стол. Вот вам несколько ценных советов.

как сервировать новогодний стол (фото из открытых источников)

Цветовая гамма

Учитывая то, что близится год Быка, то на праздничном столе не должно быть красного цвета, ведь он вызывает у нового символа ярость и раздражение. Так что сервируя стол, отдайте предпочтение пастельным тонам или "металлической" колористике: серебряному, золотому, серому, или цветам, встречающимся в природе: зеленому, черному, коричневому, синему и т. д.

Скатерть

На новогодний стол 2021 важно постелить скатерть из натуральных материалов, лучше всего — льняную. Беспроигрышный вариант — белая скатерть. Это всегда торжественно и нарядно. Подойдут и светлые тона. Цветовой акцент можно сделать на ярких, оригинально сложенных салфетках.

Новогодние украшения стола

Невозможно представить новогодний стол без свечей. Хорошо, если цвет свечей будет совпадать с одним из цветов убранства стола. Свечи можно поставить в подсвечниках — желательно, чтобы они возвышались над столом. Если таких не найдется, можно использовать керамическую или металлическую посуду, украсив ее лентами, серебристым дождиком, хвойными ветками.

Позаботимся и о стульях. Шить специальные праздничные чехлы хлопотно и дороговато. Можно обойтись и без них, украсив стулья широкими лентами, завязанными красивым бантом, на заднюю спинку подвесить хвойные венки, блестящие шары, сувениры с тотемом года и т.д.

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