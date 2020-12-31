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Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи

Новогодняя сервировка стола создаст неповторимую атмосферу и уют

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Сервировка новогоднего стола – увлекательное занятие и один из завершающих этапов подготовки к празднику. 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, и чтобы его задобрить, нужно знать, как правильно декорировать свой стол. Вот вам несколько ценных советов.

Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи

как сервировать новогодний стол (фото из открытых источников)

Цветовая гамма

Учитывая то, что близится год Быка, то на праздничном столе не должно быть красного цвета, ведь он вызывает у нового символа ярость и раздражение. Так что сервируя стол, отдайте предпочтение пастельным тонам или "металлической" колористике: серебряному, золотому, серому, или цветам, встречающимся в природе: зеленому, черному, коричневому, синему и т. д. 

Скатерть 

На новогодний стол 2021 важно постелить скатерть из натуральных материалов, лучше всего — льняную. Беспроигрышный вариант — белая скатерть. Это всегда торжественно и нарядно. Подойдут и светлые тона. Цветовой акцент можно сделать на ярких, оригинально сложенных салфетках.

Новогодние украшения стола

Невозможно представить новогодний стол без свечей. Хорошо, если цвет свечей будет совпадать с одним из цветов убранства стола. Свечи можно поставить в подсвечниках — желательно, чтобы они возвышались над столом. Если таких не найдется, можно использовать керамическую или металлическую посуду, украсив ее лентами, серебристым дождиком, хвойными ветками. 

Позаботимся и о стульях. Шить специальные праздничные чехлы хлопотно и дороговато. Можно обойтись и без них, украсив стулья широкими лентами, завязанными красивым бантом, на заднюю спинку подвесить хвойные венки, блестящие шары, сувениры с тотемом года и т.д.

Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи - фото 2
Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи - фото 3
Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи - фото 4
Как красиво оформить стол на Новый год 2021: интересные идеи - фото 5

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мы любим новогодние праздники.


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Источник: https://www.727373-info.ru/archive/newyear/202011064542.html
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