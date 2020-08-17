kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.08.2020

BTC/USD

11873.14

ETH/USD

427.70

LTC/USD

64.15

НБУ 17.08.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Новолуние в августе: кому звезды обещают судьбоносную встречу
commentss НОВОСТИ Все новости

Новолуние в августе: кому звезды обещают судьбоносную встречу

Новолуние обещает судьбоносную встречу сразу четырем знакам зодиака, но не для всех она будет иметь положительный исход

сегодня, 10:32
Автор:

Виолетта Комаровская

Новолуние, которое следует ждать уже в среду, 19 августа, может принести большие перемены в жизни некоторых знаков зодиака. К людям, рожденным под знаками Близнецы, Весы, Скорприон и Водолей, эти перемены придут вместе с новыми знакомствами. Об этом сообщает портал slovofraza.

Близнецы

Новолуние в августе: кому звезды обещают судьбоносную встречу

Новолуние

Новолуние подготовило для Близнецов настоящий подарок. Они смогут встретить настоящего друга. Взаимная дружеская симпатия возникнет между вами мгновенно. Будь инициативны и не упустите шанс продолжить общение. Этот человек в будущем будет не просто вашим другом, но и наставником по жизни. 

Весы

Приятный сюрприз ожидает одиноких представителей этого знака зодиака. Они наконец-то смогут встретить свою настоящую любовь. Причем произойдет это в неожиданном месте и при довольно непривычных обстоятельствах. Так что лучше с радостью принимать все приглашения от родственников и друзей и пробовать что-то новое. Своего человека вы сможете узнать в толпе из тысячи.

Скорпион

Скорпионам Новолуние тоже подготовило роковую встречу. В вашей жизни появится человек, который моментально вскружит вам голову. И все же от него стоит держаться подальше. Скорее всего, в вашу жизнь пытается пробраться манипулятор из-за которого вы будете страдать еще очень долго. 

Водолей

В период Новолуния в жизни Водолеев могут случиться быстрые и кардинальные перемены. На вашем горизонте появится человек, который сможет раскрыть ваш потенциал и вырвать вас из серых будней. Возможно, у вас появится шанс попробовать себя в абсолютно новой сфере, от которого вы, конечно же, не должны отказываться. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что обещают звезды для каждого знака зодиака на понедельник, 17 августа. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!