Новолуние в августе: кому звезды обещают судьбоносную встречу

Новолуние, которое следует ждать уже в среду, 19 августа, может принести большие перемены в жизни некоторых знаков зодиака. К людям, рожденным под знаками Близнецы, Весы, Скорприон и Водолей, эти перемены придут вместе с новыми знакомствами. Об этом сообщает портал slovofraza.

Близнецы

Новолуние

Новолуние подготовило для Близнецов настоящий подарок. Они смогут встретить настоящего друга. Взаимная дружеская симпатия возникнет между вами мгновенно. Будь инициативны и не упустите шанс продолжить общение. Этот человек в будущем будет не просто вашим другом, но и наставником по жизни.

Весы

Приятный сюрприз ожидает одиноких представителей этого знака зодиака. Они наконец-то смогут встретить свою настоящую любовь. Причем произойдет это в неожиданном месте и при довольно непривычных обстоятельствах. Так что лучше с радостью принимать все приглашения от родственников и друзей и пробовать что-то новое. Своего человека вы сможете узнать в толпе из тысячи.

Скорпион

Скорпионам Новолуние тоже подготовило роковую встречу. В вашей жизни появится человек, который моментально вскружит вам голову. И все же от него стоит держаться подальше. Скорее всего, в вашу жизнь пытается пробраться манипулятор из-за которого вы будете страдать еще очень долго.

Водолей

В период Новолуния в жизни Водолеев могут случиться быстрые и кардинальные перемены. На вашем горизонте появится человек, который сможет раскрыть ваш потенциал и вырвать вас из серых будней. Возможно, у вас появится шанс попробовать себя в абсолютно новой сфере, от которого вы, конечно же, не должны отказываться.

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