Гороскоп на 17 августа: кому не стоит перечить руководству

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Виолетта Комаровская
Совет на 17 августа для всех знаков зодиака: Вселенная щедро наградит любопытных.
Гороскоп. Иллюстрация: pmg.ua
Овен
Сегодня день следует начать с анализа своих прошлых ошибок. Таким образом вы сможете уберечь себя от новых неприятностей.
Телец
Ваша личная жизнь сегодня может получить неожиданный поворот. Будьте готовы к давно забытому ощущению полного счастья.
Близнецы
Если не удается с первого раза решить какую-либо задачу, сделайте паузу, а затем подойдите к вопросу с другой стороны.
Рак
День будет благоприятным для любых начинаний. Звезды одарят вас дополнительной энергией, чтобы на все хватило сил.
Лев
Вас ждут важные и сложные дела. Но вы с ними справитесь на отлично.
Дева
Вам предстоит общение с человеком, который откроет для вас новые горизонты. Это может касаться как работы, так и личной жизни.
Весы
Постарайтесь сегодня не перечить руководству. Вашу точку зрения, скорее всего, не услышат, а вот испортить отношения можно легко.
Скорпион
Вам удастся воплотить в жизнь задуманное. Даже если возникнут препятствия, не вздумайте отступать.
Стрелец
В семье наконец-то утихнут все ссоры и разногласия. Вы сможете насладиться комфортной и спокойной обстановкой.
Козерог
У вас за спиной собираются грозовые тучи. Так что будьте осторожны и внимательно прислушивайтесь к тому, что о вас говорят окружающие.
Водолей
Если хотели что-то изменить в своей жизни, то нужно это сделать уже сейчас. Новая возможность выпадет не скоро.
Рыбы
К любому выбору необходимо сейчас подходить очень деликатно. Ошибка может дорого вам стоить.
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