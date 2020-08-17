Гороскоп на 17 августа: кому не стоит перечить руководству

Совет на 17 августа для всех знаков зодиака: Вселенная щедро наградит любопытных.





Гороскоп. Иллюстрация: pmg.ua

Овен

Сегодня день следует начать с анализа своих прошлых ошибок. Таким образом вы сможете уберечь себя от новых неприятностей.





Телец

Ваша личная жизнь сегодня может получить неожиданный поворот. Будьте готовы к давно забытому ощущению полного счастья.





Близнецы

Если не удается с первого раза решить какую-либо задачу, сделайте паузу, а затем подойдите к вопросу с другой стороны.





Рак

День будет благоприятным для любых начинаний. Звезды одарят вас дополнительной энергией, чтобы на все хватило сил.





Лев

Вас ждут важные и сложные дела. Но вы с ними справитесь на отлично.





Дева

Вам предстоит общение с человеком, который откроет для вас новые горизонты. Это может касаться как работы, так и личной жизни.





Весы

Постарайтесь сегодня не перечить руководству. Вашу точку зрения, скорее всего, не услышат, а вот испортить отношения можно легко.





Скорпион

Вам удастся воплотить в жизнь задуманное. Даже если возникнут препятствия, не вздумайте отступать.





Стрелец

В семье наконец-то утихнут все ссоры и разногласия. Вы сможете насладиться комфортной и спокойной обстановкой.





Козерог

У вас за спиной собираются грозовые тучи. Так что будьте осторожны и внимательно прислушивайтесь к тому, что о вас говорят окружающие.





Водолей

Если хотели что-то изменить в своей жизни, то нужно это сделать уже сейчас. Новая возможность выпадет не скоро.





Рыбы

К любому выбору необходимо сейчас подходить очень деликатно. Ошибка может дорого вам стоить.





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