Новолуние 13 января: кому сильно повезет в этот день

13 января ожидается сильное новолуние в знаке Козерога. Согласно прогнозам астролога Арины Артуровны, в этот период Солнце соединяется с Плутоном, поэтому лунный месяц, начиная с 13 января и до середины февраля будет под колоссальным напряжением и будет нести обновление и разрушение старого.

Кому повезет в новолуние 13 января (фото: freepik)

Это означает следующее: ситуация начнет кардинально меняться, у некоторых произойдут глобальные изменения в жизни. Но важно понимать, что к таким переменам нужно быть готовым заранее: настроить себя как эмоционально, так и физически.

Следует ожидать сильный прилив энергии, силы и вдохновения, а также энергии сексуальной. А рядом с сексуальной всегда идет энергия денег. По этой причине может возникнуть чувство жадности, желание забрать чужое и присвоить себе. Кроме этого, четко будет прослеживаться смелость, активность и решительность. Поэтому подчинять себе других, убеждать и манипулировать будет достаточно легко.

Но если же человек не будет готов к этому ни физически, ни морально, то сперва он почувствует сильные эмоции, а затем напрасные переживания и усталость.

"Избегайте потенциально опасных мест и больших скоплений людей", — сказала Арина Артуровна.

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