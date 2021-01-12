Новолуние 13 января: кому сильно повезет в этот день

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Любовь Блажко
13 января ожидается сильное новолуние в знаке Козерога. Согласно прогнозам астролога Арины Артуровны, в этот период Солнце соединяется с Плутоном, поэтому лунный месяц, начиная с 13 января и до середины февраля будет под колоссальным напряжением и будет нести обновление и разрушение старого.
Кому повезет в новолуние 13 января (фото: freepik)
Это означает следующее: ситуация начнет кардинально меняться, у некоторых произойдут глобальные изменения в жизни. Но важно понимать, что к таким переменам нужно быть готовым заранее: настроить себя как эмоционально, так и физически.
Следует ожидать сильный прилив энергии, силы и вдохновения, а также энергии сексуальной. А рядом с сексуальной всегда идет энергия денег. По этой причине может возникнуть чувство жадности, желание забрать чужое и присвоить себе. Кроме этого, четко будет прослеживаться смелость, активность и решительность. Поэтому подчинять себе других, убеждать и манипулировать будет достаточно легко.
Но если же человек не будет готов к этому ни физически, ни морально, то сперва он почувствует сильные эмоции, а затем напрасные переживания и усталость.
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