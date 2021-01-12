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Главная Новости Досуг психология Новолуние 13 января: кому сильно повезет в этот день
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Новолуние 13 января: кому сильно повезет в этот день

Будет чувствоваться огромный прилив силы и энергии (в том числе и сексуальной)

сегодня, 20:04
Автор:

Любовь Блажко

13 января ожидается сильное новолуние в знаке Козерога. Согласно прогнозам астролога Арины Артуровны, в этот период Солнце соединяется с Плутоном, поэтому лунный месяц, начиная с 13 января и до середины февраля будет под колоссальным напряжением и будет нести обновление и разрушение старого.

Новолуние 13 января: кому сильно повезет в этот день

Кому повезет в новолуние 13 января (фото: freepik)

Это означает следующее: ситуация начнет кардинально меняться, у некоторых произойдут глобальные изменения в жизни. Но важно понимать, что к таким переменам нужно быть готовым заранее: настроить себя как эмоционально, так и физически. 

Следует ожидать сильный прилив энергии, силы и вдохновения, а также энергии сексуальной. А рядом с сексуальной всегда идет энергия денег. По этой причине может возникнуть чувство жадности, желание забрать чужое и присвоить себе. Кроме этого, четко будет прослеживаться смелость, активность и решительность. Поэтому подчинять себе других, убеждать и манипулировать будет достаточно легко. 

Но если же человек не будет готов к этому ни физически, ни морально, то сперва он почувствует сильные эмоции, а затем напрасные переживания и усталость. 

"Избегайте потенциально опасных мест и больших скоплений людей", — сказала Арина Артуровна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 11-17 января. С какими недугами можно столкнуться и как их лечить, а также профилактикой каких заболеваний нужно заниматься на этой неделе – с 11 по 17 января 2021 года рассказали в ТСН. 
Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Рыбам (19.02 – 20.03) звезды советуют быть особенно внимательными к состоянию здоровья. На этой неделе, люди родившиеся под этими знаками Зодиака, могут чувствовать недомогание от перепадов давления, головокружений, мигреней или тошноты.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012094176701
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