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Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 11-17 января: кому и на что обратить внимание

Астрологи рассказали, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных

С какими недугами можно столкнуться и как их лечить, а также профилактикой каких заболеваний нужно заниматься на этой неделе – с 11 по 17 января 2021 года рассказали в ТСН. 

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 11-17 января: кому и на что обратить внимание

Гороскоп болезней на неделю - фото из открытых источников

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Рыбам (19.02 – 20.03) звезды советуют быть особенно внимательными к состоянию здоровья. На этой неделе, люди родившиеся под этими знаками Зодиака, могут чувствовать недомогание от перепадов давления, головокружений, мигреней или тошноты. Во второй половине недели этим знакам стоит пересмотреть свой рацион — следует заменить жирную, жареную или тяжелую пищу овощами или фруктами. В противном случае у этих знаков Зодиака есть риск столкнуться с различными заболеваниями, связанными с желудочно-кишечным трактом. 

У Тельцов (21.04 – 21.05), Близнецов (22.05 – 21.06), Дев (22.08 – 23.09) и Водолеев (21.01 – 18.02) эта неделя может ознаменоваться различными давлениями на психику: может появиться плаксивость, истерики и даже приступы паники. Звезды рекомендуют максимально сохранять спокойствие и не поддаваться конфликтам. Также этим знакам Зодиака стоит отказаться от похода к стоматологу. 

Ракам (22.06 – 22.07), Скорпионам (24.10 – 22.11), Стрельцам (23.11 –21.12) и Козерогам (22.12 – 20.01) звезды сулят обострение хронических заболеваний, поэтому следует вспомнить о советах лечащего доктора, к примеру, принимать необходимые препараты, соблюдать диету, а также не забывать о прогулках на свежем воздухе. Астрологи считают, что для этих знаков Зодиака, этот период благоприятен для того, чтобы начать медицинское обследование. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-bolezney-dlya-vseh-znakov-zodiaka-na-11-17-yanvarya-komu-na-chto-obratit-vnimanie-1700413.html
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