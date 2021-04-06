Носите это с собой: вещи, которые защищают от негатива

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Светлана Шкурупий
Каждый
человек может столкнуться с негативной энергетикой, она заложена в мыслях и
действиях людей, которые постоянно чем-то недовольны, жалуются на жизнь,
завидуют другим или даже больше — забирают у других силу и энергию, так называемые
"энергетические вампиры". Как же можно защититься от их влияния?
Какие вещи защитят вас от негатива / фото: pinterest.
Считается,
что есть определенные вещи, наделены особыми свойствами, которые защищают от
негатива и оберегают наше биополе.
Серебряное кольцо
Серебро
способно защитить от негатива, недаром ранее выливали церковные колокола из
этого металла. Серебряное кольцо отлично блокирует негатив и зависть, но его
нельзя носить с украшениями из других драгоценных металлов, чтобы оно не
потеряло свои защитные свойства.
Красная нить
У многих людей можно заметить на запястье красную нить. Считается, что такой оберег защищает своего владельца от негативной энергии, зависти и сплетен, а также привлекает удачу. Для такого оберега выбирают нити только из натуральных материалов – шелка, шерсти, хлопка.
Зеркальце
Обычное
карманное зеркальце, которое любят носить девушки с собой – отличный отражатель
негативной энергии. Оно защитит вас от врагов, завистников и энергетических
вампиров. Главное условие – зеркальце должно быть в открытом виде. Его
носят в сумке или кармане.
Крестик
Нательный
крестик способен защитить своего обладателя от любого негатива. Главные правила
при выборе крестика: он должен принадлежать только вам, его могут дарить только
крестные или ваши родители, а также его желательно покупать в церкви.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие предметы-обереги должны быть в каждом
доме.
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