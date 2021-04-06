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Носите это с собой: вещи, которые защищают от негатива

Эксперты перечислили средства защиты от негативной энергии

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек может столкнуться с негативной энергетикой, она заложена в мыслях и действиях людей, которые постоянно чем-то недовольны, жалуются на жизнь, завидуют другим или даже больше — забирают у других силу и энергию, так называемые "энергетические вампиры". Как же можно защититься от их влияния?

Носите это с собой: вещи, которые защищают от негатива

Какие вещи защитят вас от негатива / фото: pinterest.

Считается, что есть определенные вещи, наделены особыми свойствами, которые защищают от негатива и оберегают наше биополе.

Серебряное кольцо

Серебро способно защитить от негатива, недаром ранее выливали церковные колокола из этого металла. Серебряное кольцо отлично блокирует негатив и зависть, но его нельзя носить с украшениями из других драгоценных металлов, чтобы оно не потеряло свои защитные свойства.

Красная нить

У многих людей можно заметить на запястье красную нить. Считается, что такой оберег защищает своего владельца от негативной энергии, зависти и сплетен, а также привлекает удачу. Для такого оберега выбирают нити только из натуральных материалов – шелка, шерсти, хлопка.

Зеркальце

Обычное карманное зеркальце, которое любят носить девушки с собой – отличный отражатель негативной энергии. Оно защитит вас от врагов, завистников и энергетических вампиров. Главное условие – зеркальце должно быть в открытом виде. Его носят в сумке или кармане.

Крестик

Нательный крестик способен защитить своего обладателя от любого негатива. Главные правила при выборе крестика: он должен принадлежать только вам, его могут дарить только крестные или ваши родители, а также его желательно покупать в церкви.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие предметы-обереги должны быть в каждом доме. 


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Источник: https://kolobok.ua/magia/999108-koltso-brosh-i-zerkaltse-6-obychnykh-veschej-sposobnykh-zaschitit-ot-negativnoj-energii
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