Ночные кошмары: что на них влияет и как от них избавиться

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни просыпался посреди ночи от страшного сна. Но есть и случаи, когда кошмары становятся почти привычной частью ночного отдыха. издание Times of India собрало самые популярные причины возникновения плохих сновидений и несколько способов избавиться.



Как бороться с ночными кошмарами. Фото из открытых источников

Чем быстрее вы поймете, что влияет на ваши сны, тем легче будет с ужасами распрощаться. Итак, есть несколько факторов, которые влияют на характер сновидения.

1. Стресс

Если вы несчастны, напряжены или постоянно переживаете за то, это может существенно спровоцировать кошмары — через ваш неуравновешенное состояние психического здоровья. У человека с хроническим стрессом чаще появляться кошмары, ведь мозг почти не отдыхает.

2. Наркотики и лекарства

Безусловно, лекарства могут существенно влиять на реакции в мозге, которые способны вызвать кошмары. Чаще всего подобные эффекты можно ожидать после приема таблеток от артериального давления, антидепрессантов или препаратов от болезни Альцгеймера.

3. Травма или болезненное прошлое

Когда человек испытывает ужасного жизненного опыта (тяжелые травмы, физическое или сексуальное насилие или другие травматические события), это, безусловно, влияет на психическое здоровье. В дальнейшем из-за этого может вызвать ночные кошмары. Кроме того, подобные сны могут быть одним из симптомов посттравматического стрессового расстройства.

4. Книги или фильмы ужасов

Да-да, тематическая литература или фильмы, прочитанные / пересмотрены перед сном, также могут влиять на сновидения. Это происходит потому, что вы не так давно испытывали страх, а подсознательно до сих пор продолжаете переосмысливать какие-то особо яркие сцены. Это позволяет подсознания сработать против вас и "нарисовать" жуткие сны.

5. Бездумное переедания перед сном

Даже если вы не стресуете и не смотреть фильмы ужасов, но все равно страдаете от ночных кошмаров, обратите внимание на ваш рацион. Такая реакция организма может быть на потребленные вами пищу и питье перед сном. Избегайте переедания перед тем, как ложиться отдыхать, ведь это повышает обмен веществ в организме и увеличивает мозговую активность.

6. Недостаточное количество сна

Неправильный режим сна может породить кошмары. Если вы решите не думать о каких-то моменты, мозг наоборот продолжать генерировать связанные с ними мысли, что, в свою очередь, может привести к ужасным снов.

Как избавиться от ночных кошмаров?

• Восстановите нормальный цикл сна: меньше проводите ночи по гаджетами, больше спите. Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одинаковое время каждый день.

• Попробуйте перед сном прибегнуть к медитациям, чтобы очистить подсознание. Также в этом хорошо поможет йога.

• Проанализируйте свои лекарства. При необходимости обратитесь к врачу, возможно какой-то из препаратов следует заменить.

• Избегайте историй, которые могут травмировать: фильмов, книг, даже новостей.

• Поговорите о кошмарах со своими близкими или друзьями. Это поможет извлечь страшную картинку из головы, что тоже влияет на борьбу с ужасами.

• Если ничего не помогает, следует обратиться к специалисту. В этом помогут психотерапевты, которые смогут установить, что именно влияет на вашу неспособность расслабиться ночью, а затем назначит соответствующее лечение.

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