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Чем вредна бессонница и как с ней бороться: советы от Минздрава

Если человек не высыпается, то у него могут появиться такие риски как развитие диабета или сердечно-сосудистых заболеваний

сегодня, 16:47
Автор:

Ольга Чародий

Проблемы с бессонницей могут негативно сказаться на работе всего организма: упадок сил, нехватка  энергии для работы и невозможность принимать даже незначительные решения.

Чем вредна бессонница и как с ней бороться: советы от Минздрава

Бессонница (фото из открытых источников)

Человек должен хорошо высыпаться. В Минздраве еще раз напомнили украинцам, как важен сон для здоровья. Поэтому медики поделились ключевой информацией о ночном отдыхе и советами, как побороть бессонницу.

"В среднем дети до 6 лет должны спать 10-11 часов в сутки, дети 6-12 лет — 9-12 часов, 13-18 лет — 8-10 часов. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки", — отмечают эксперты.

Если человек не высыпается, то у него могут появиться такие риски как развитие диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления. Бессоница плохо влияет  на работу всей иммунной системы, нестабильные скачки веса, нарушения психики, в частности возникновение депрессии.

Чем вредна бессонница и как с ней бороться: советы от Минздрава - фото 2

Как наладить сон:

1. Попробуйте ложиться спать и просыпаться примерно в одно время.

2. Старайтесь засыпать до 22:00 часов, тогда можно спокойно вставать с постели в 06:00 (это все можно подстроить под свой ритм).

3. Хотя бы за полчаса до сна прекращайте пользоваться гаджетами.

4. Избегайте эмоциональной и физической нагрузки вечером.

5. Не употреблять высококалорийной пищи и напитков с кофеином во второй половине дня.

Напомним, каждые пять часов бодрствования отражаются на работе мозга так же, как доза одного алкогольного напитка, выяснили ученые из Новой Зеландии. Таким образом, эффект 20 часов без сна для мозга сравним с количеством выпитого алкоголя, превышающего допустимую норму, при которой разрешено садиться за руль.



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1898632920299804/
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