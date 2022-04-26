logo

BTC/USD

40477.94

ETH/USD

2995.50

LTC/USD

104.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Нет ни на что настроения: откуда черпать ресурсы во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Нет ни на что настроения: откуда черпать ресурсы во время войны

Психологи рассказали, как в условиях войны бороться с моральным истощением и откуда черпать ресурсы для восстановления сил

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Война, которую в нашей стране развязала Российская Федерация, серьезно повлияла на психологическое состояние каждого украинца. Прошло два месяца и силы у многих уже на исходе. Как поддерживать свой жизненный тонус и не опускать руки?

Нет ни на что настроения: откуда черпать ресурсы во время войны

Откуда черпать ресурсы во время войны (фото из открытых источников)

Психологи говорят, что война истощила всех, потому что люди переживают физическую нагрузку, моральную нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. И все это серьезно отражается на настроении человека.

Чтобы поддерживать себя в тонусе, важно пересмотреть режим сна, работы и отдыха. Исследования показывают, что даже минимальная зарядка может позитивно повлиять на настроение и самочувствие. Когда мы избегаем какой-либо активности, мы избавляем себя от источника позитивного настроения.

Если вы чувствуете, что эмоциональное состояние ухудшается, можно прописать, из чего состоит день, в десяти пунктах. То есть, проснуться, позавтракать, поработать и др. Напротив каждого пункта поставить плюс или минус, в зависимости от того, приносит ли вам это действие удовольствие. Потом посмотреть на список и понять, чего больше. Если соотношение не нравится — подумать, как можно поменять “минус” на “плюс”.

Составьте список активностей и вещей, которые приносят удовольствие и делают более счастливыми. Это могут быть мелочи, например, спокойно выпить чашку чая утром или поехать в другой город и провести время с близкими.

Когда список будет готов, попробуйте спланировать неделю так, чтобы каждый день позволять себе две ресурсные активности. Где брать идеи для этого? Попробуйте перечислить то, что приносит вам радость, дает энергию и силы. Это могут быть встречи с друзьями, утренний кофе, новая книга, прогулка в парке, свежий хлеб, поездка в машине под любимую музыку, красивая укладка и т.д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сохранять спокойствие, когда тревожно.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1262355765/2225
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!