Нет ни на что настроения: откуда черпать ресурсы во время войны

Война, которую в нашей стране развязала Российская Федерация, серьезно повлияла на психологическое состояние каждого украинца. Прошло два месяца и силы у многих уже на исходе. Как поддерживать свой жизненный тонус и не опускать руки?

Откуда черпать ресурсы во время войны (фото из открытых источников)

Психологи говорят, что война истощила всех, потому что люди переживают физическую нагрузку, моральную нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. И все это серьезно отражается на настроении человека.

Чтобы поддерживать себя в тонусе, важно пересмотреть режим сна, работы и отдыха. Исследования показывают, что даже минимальная зарядка может позитивно повлиять на настроение и самочувствие. Когда мы избегаем какой-либо активности, мы избавляем себя от источника позитивного настроения.

Если вы чувствуете, что эмоциональное состояние ухудшается, можно прописать, из чего состоит день, в десяти пунктах. То есть, проснуться, позавтракать, поработать и др. Напротив каждого пункта поставить плюс или минус, в зависимости от того, приносит ли вам это действие удовольствие. Потом посмотреть на список и понять, чего больше. Если соотношение не нравится — подумать, как можно поменять “минус” на “плюс”.

Составьте список активностей и вещей, которые приносят удовольствие и делают более счастливыми. Это могут быть мелочи, например, спокойно выпить чашку чая утром или поехать в другой город и провести время с близкими.

Когда список будет готов, попробуйте спланировать неделю так, чтобы каждый день позволять себе две ресурсные активности. Где брать идеи для этого? Попробуйте перечислить то, что приносит вам радость, дает энергию и силы. Это могут быть встречи с друзьями, утренний кофе, новая книга, прогулка в парке, свежий хлеб, поездка в машине под любимую музыку, красивая укладка и т.д.

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