Нет ни на что настроения: откуда черпать ресурсы во время войны

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Война,
которую в нашей стране развязала Российская Федерация, серьезно повлияла на
психологическое состояние каждого украинца. Прошло два месяца и силы у многих уже
на исходе. Как поддерживать свой жизненный тонус и не опускать руки?
Откуда черпать ресурсы во время войны (фото из открытых источников)
Психологи
говорят, что война истощила всех, потому что люди переживают физическую
нагрузку, моральную нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. И все это
серьезно отражается на настроении человека.
Чтобы
поддерживать себя в тонусе, важно пересмотреть режим сна, работы и отдыха. Исследования
показывают, что даже минимальная зарядка может позитивно повлиять на
настроение и самочувствие. Когда мы избегаем какой-либо активности, мы
избавляем себя от источника позитивного настроения.
Если
вы чувствуете, что эмоциональное состояние ухудшается, можно прописать, из чего
состоит день, в десяти пунктах. То есть, проснуться, позавтракать, поработать и
др. Напротив каждого пункта поставить плюс или минус, в зависимости от того,
приносит ли вам это действие удовольствие. Потом посмотреть на список и понять,
чего больше. Если соотношение не нравится — подумать, как можно поменять
“минус” на “плюс”.
Составьте
список активностей и вещей, которые приносят удовольствие и делают более
счастливыми. Это могут быть мелочи, например, спокойно выпить чашку чая утром
или поехать в другой город и провести время с близкими.
Когда список будет готов, попробуйте спланировать неделю так, чтобы каждый день позволять себе две ресурсные активности. Где брать идеи для этого? Попробуйте перечислить то, что приносит вам радость, дает энергию и силы. Это могут быть встречи с друзьями, утренний кофе, новая книга, прогулка в парке, свежий хлеб, поездка в машине под любимую музыку, красивая укладка и т.д.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как сохранять спокойствие, когда тревожно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости