Как сохранять спокойствие в тревожное время: 5 советов от психологов

Сейчас ситуация в Украине тревожная, людям непонятно, что будет дальше и дождемся ли мы покоя и стабильности. В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие. Психологи рассказали, как не поддаваться тревоге и панике в кризисные моменты. Первый совет: максимальное спокойствие. Любые события, происходящие в обществе, так или иначе отражаются на вашем самочувствии и здоровье. Самое ценное, чем вы можете помочь себе и своим близким пережить нынешнюю ситуацию в Украине – это оставаться максимально спокойными и рассудительными сами. Продолжайте работать, общаться с друзьями, поддерживать других людей и научитесь решать проблемы по мере их поступления, не драматизируя и не нагнетая панику. Об этом пишет Радио Maximum.

Спокойствие - фото из открытых источников

Второй совет: всегда думайте о будущем и планируйте его. Планируйте максимально просто и не тратьте на это уйму времени. Используйте примитивные инструменты. Напоминания в календаре и почте для сообщений, Word и бумажный блокнот для генерации идей, заметки в телефоне для хранения интересных мыслей, приходящих на ходу.



Третий совет: доверие. Психологи отмечают важность того, чтобы украинцы начали доверять профессионализму украинских военных и госслужащих. У нас есть военные, которые будут нас защищать, у нас есть дипломаты, которые делают свою работу профессионально. Наша задача – понимать пределы своей компетенции – на что мы можем и не можем повлиять.

Четвертый совет: дозировка информации. Следует обезопасить себя от чрезмерного количества новой информации. Если возникла значительная эмоциональная нагрузка, лучше смотреть новости не более 1 часа в сутки. Следует постараться окружать себя единомышленниками. Если же ситуация предполагает общение с людьми, имеющими противоположную точку зрения, целесообразнее избегать общения на политические темы.

Пятый совет: физическое здоровье. Специалисты подчеркнули, что очень важно улучшить свое физическое состояние. Необходимо обратить особое внимание на нормальный сон, который должен длиться не менее 7-8 часов, правильно питаться, не засиживаться за рабочим местом. Ведь, как известно, эмоциональное состояние человека напрямую зависит от физического.

Напомним, не существует идеальной жизни, в котором все идет по плану, но можно сделать свои будни менее стрессовыми. Как сохранять спокойствие, когда ситуация выходит из-под контроля — читайте дальше.





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