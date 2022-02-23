logo

BTC/USD

37978.43

ETH/USD

2648.97

LTC/USD

107.64

USD/UAH

29.50

EUR/UAH

33.30

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Как сохранять спокойствие в тревожное время: 5 советов от психологов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сохранять спокойствие в тревожное время: 5 советов от психологов

Психологи рассказали, как не поддаваться тревоге и панике в кризисные моменты

сегодня, 06:26
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Сейчас ситуация в Украине тревожная, людям непонятно, что будет дальше и дождемся ли мы покоя и стабильности. В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие. Психологи рассказали, как не поддаваться тревоге и панике в кризисные моменты.  Первый совет: максимальное спокойствие. Любые события, происходящие в обществе, так или иначе отражаются на вашем самочувствии и здоровье. Самое ценное, чем вы можете помочь себе и своим близким пережить нынешнюю ситуацию в Украине – это оставаться максимально спокойными и рассудительными сами. Продолжайте работать, общаться с друзьями, поддерживать других людей и научитесь решать проблемы по мере их поступления, не драматизируя и не нагнетая панику. Об этом пишет Радио Maximum.

Как сохранять спокойствие в тревожное время: 5 советов от психологов

Спокойствие - фото из открытых источников

Второй совет: всегда думайте о будущем и планируйте его. Планируйте максимально просто и не тратьте на это уйму времени. Используйте примитивные инструменты. Напоминания в календаре и почте для сообщений, Word и бумажный блокнот для генерации идей, заметки в телефоне для хранения интересных мыслей, приходящих на ходу.

Третий совет: доверие. Психологи отмечают важность того, чтобы украинцы начали доверять профессионализму украинских военных и госслужащих. У нас есть военные, которые будут нас защищать, у нас есть дипломаты, которые делают свою работу профессионально. Наша задача – понимать пределы своей компетенции – на что мы можем и не можем повлиять.

Четвертый совет: дозировка информации. Следует обезопасить себя от чрезмерного количества новой информации. Если возникла значительная эмоциональная нагрузка, лучше смотреть новости не более 1 часа в сутки. Следует постараться окружать себя единомышленниками. Если же ситуация предполагает общение с людьми, имеющими противоположную точку зрения, целесообразнее избегать общения на политические темы.

Пятый совет: физическое здоровье. Специалисты подчеркнули, что очень важно улучшить свое физическое состояние. Необходимо обратить особое внимание на нормальный сон, который должен длиться не менее 7-8 часов, правильно питаться, не засиживаться за рабочим местом. Ведь, как известно, эмоциональное состояние человека напрямую зависит от физического.

Напомним, не существует идеальной жизни, в котором все идет по плану, но можно сделать свои будни менее стрессовыми. Как сохранять спокойствие, когда ситуация выходит из-под контроля — читайте дальше.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://maximum.fm/yak-zberigati-spokij-u-trivozhni-chasi-5-porad-vid-psihologiv_n201780
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!