Не поддавайся эмоциям: как одержать уверенную победу в споре

Многим из нас приходилось становиться участниками споров. Кто-то сам их постоянно провоцирует, а кто-то только и думает, как бы побыстрее соскочить с темы, если уж дошло до спора. Если тебе часто приходится дискутировать, то независимо от того, любишь ты это или нет, необходимо выработать собственную тактику. С помощью портала mport мы подскажем тебе, как чувствовать себя уверенно во время спора.

Спокойствие

В любом споре главное - оставаться спокойным. Не поддавайся эмоциям, не переходи на личности и никого не оскорбляй. Сохраняй хладнокровие в любой ситуации и тогда твой оппонент сам начнет терять терпение.

Аргументы

Для победы в споре одних аргументов мало. Все они должны быть логичны и обоснованны. Еще один чит - направленность их на слабые места оппонента. Пусть чувствует, как его оборона падает, пока ты продолжаешь обстреливать его все новыми и новыми аргументами его неправоты.

Предмет спора

Сразу определитесь касательно предмета спора. Если собрались спорить о каких-то религиозных вопросах, то удержитесь от плавного перехода в политику или экономику. А то ваш спор рискует через некоторое время перейти на личности и может даже закончиться дракой.

Игнорирование

Если оппонент начал тебя провоцировать, то будь уверен - ты столкнулся с мерзавцем. Отличное лекарство от провокаций - игнорирование доводов оппонента. Завидев твоё спокойствие, он поймет, что его наезды - просто жалкие.

Умение слушать

Один из величайших навыков в мире - умение слушать. Познаешь его истину - и научишься выискивать нестыковки в аргументах оппонента. А с ними еще легче запутать и утопить его в океане своей мудрости и жизненного опыта, даже если понимаешь, что в сущности он прав.

Теперь у тебя есть все шансы не ударить в грязь лицом и завершить спор достойно. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно распоряжаться деньгами.

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