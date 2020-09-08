kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10062.86

ETH/USD

337.41

LTC/USD

47.53

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Не поддавайся эмоциям: как одержать уверенную победу в споре
commentss НОВОСТИ Все новости

Не поддавайся эмоциям: как одержать уверенную победу в споре

Умение поддержать дискуссию благосклонно отразится на твоей репутации

сегодня, 12:32
Автор:

Павел Зинченко

Многим из нас приходилось становиться участниками споров. Кто-то сам их постоянно провоцирует, а кто-то только и думает, как бы побыстрее соскочить с темы, если уж дошло до спора. Если тебе часто приходится дискутировать, то независимо от того, любишь ты это или нет, необходимо выработать собственную тактику. С помощью портала mport мы подскажем тебе, как чувствовать себя уверенно во время спора.

Не поддавайся эмоциям: как одержать уверенную победу в споре

Спокойствие

В любом споре главное - оставаться спокойным. Не поддавайся эмоциям, не переходи на личности и никого не оскорбляй. Сохраняй хладнокровие в любой ситуации и тогда твой оппонент сам начнет терять терпение.

Аргументы

Для победы в споре одних аргументов мало. Все они должны быть логичны и обоснованны. Еще один чит - направленность их на слабые места оппонента. Пусть чувствует, как его оборона падает, пока ты продолжаешь обстреливать его все новыми и новыми аргументами его неправоты.

Предмет спора

Сразу определитесь касательно предмета спора. Если собрались спорить о каких-то религиозных вопросах, то удержитесь от плавного перехода в политику или экономику. А то ваш спор рискует через некоторое время перейти на личности и может даже закончиться дракой.

Игнорирование

Если оппонент начал тебя провоцировать, то будь уверен - ты столкнулся с мерзавцем. Отличное лекарство от провокаций - игнорирование доводов оппонента. Завидев твоё спокойствие, он поймет, что его наезды - просто жалкие.

Умение слушать

Один из величайших навыков в мире - умение слушать. Познаешь его истину - и научишься выискивать нестыковки в аргументах оппонента. А с ними еще легче запутать и утопить его в океане своей мудрости и жизненного опыта, даже если понимаешь, что в сущности он прав.

Теперь у тебя есть все шансы не ударить в грязь лицом и завершить спор достойно. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно распоряжаться деньгами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!