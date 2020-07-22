Распоряжаемся деньгами правильно: советы мужчинам, которые не умеют экономить

Многие из нас прекрасно понимают, что в условиях кризиса, который охватил нашу страну из-за пандемии, нужно экономить. Но далеко не все делали это раньше и при всем желании никак не могут заставить себя уменьшить свои траты. Сегодня мы дадим тебе несколько советов, которые с одной стороны научат экономить, а с другой - уберегут от излишнего стресса, поскольку сами по себе они не требуют от тебя каких-либо невероятных усилий. В этом нам поможет портал mport

Относись к контролю денег проще

Просто представь себе, что это игра и победителя ожидает вознаграждение. В конце-концов, так оно и есть.

Подключи детей (если есть)

Расскажи детям, как ты ведешь свои финансовые дела, чтобы они брали с тебя пример. После этого будет стыдно отступать от своих намерений.

Переверни логику

Позволь себе любую регулярную мелкую трату. Фишка в том, что мелкие траты — это чаще всего импульсные покупки, они наносят урон, если ты перестаешь обращать на них внимание. Трюк заключается в том, что ты официально разрешил себе лишние траты и они стали частью твоего контролируемого бюджета.

Не трать больше, если доходы выросли



Когда доходы увеличиваются, мы с криком "Могу себе позволить!", покупаем больше дорогих вещей. Куртку подороже, новые наушники, ужин в более дорогой закусочной, покупки в более роскошных магазинах. Ловушка в том, что доходы вовсе не выросли, несмотря на повышение зарплаты. В конечном итоге ты вновь оказываешься у разбитого корыта.

Как уже было сказано в первом совете - правильная финансовая политика гарантирует вознаграждение в будущем. Ты сможешь запланировать отпуск своей мечты или купить конструктор, в котором тебе отказывали в детстве. Также издание "Комментарии" расскажет, как научить правильному финансовому поведению своего сына

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