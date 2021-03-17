Не любовь, а манипуляция: какие мелочи помогут это различить

Манипуляция в отношениях — распространенное явление, которое может приводить к конфликтам и даже разрушить союз. Некоторые партнеры стараются манипулировать своими половинками, выдавая свои действия за проявление любви.

Как отличить любовь от манипуляции / Фото: Depositphotos

Эксперты говорят, что в отношениях важно научиться отличать настоящую любовь от манипуляции. Но как это сделать? Возможно, нижеперечисленные мелочи помогут в этом разобраться, ведь они могут указывать на манипулятора.

Вместо извинения вам говорят "…но я так тебя люблю"

Возможно, вы замечали, что партнер сначала делает то, что приводит вас к раздражению, стрессу и нервному напряжению, например, проявляет сильную ревность. А потом он свое поведение аргументирует тем, что сильно вас любит. То есть, виноватыми в итоге остаетесь вы. А еще такой прием он может использовать для того, чтобы вас отвлечь.

Партнер постоянно льстит вам

Конечно же, лесть — это приятно, но все должно быть в меру. Если ваш партнер всегда вам льстит, он, возможно, хочет очаровать и "привязать" вас еще больше, чтобы потом вами было проще манипулировать.

Над вами оскорбительно шутят

Партнер вас часто оскорбляет, а когда вы начинаете высказывать свое недовольство, говорит, что это всего лишь шутка. Но может быть и не шутка. Некоторые манипуляторы хотят, чтобы такие скрытые оскорбления засели в голове, и вы начали им верить.

Партнер говорит, что не сможет без вас жить

Некоторые мужчины и женщины в отношениях любят играть на эмоциях своего партнера, пытаясь манипулировать его действиями. Часто такие люди угрожают самоубийством, если партнер не сделает то, что они хотят.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать, если в отношениях постоянные ссоры.

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