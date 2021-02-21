Названы знаки Зодиака, которым стоит обратить внимание на здоровье на этой неделе

Звезды не хуже, а иногда даже лучше, врачей рассказывают о том, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание. Какими недугами можно заболеть и как их лечить, а также профилактикой каких заболеваний стоить заняться некоторым из знаков Зодиака на неделе с 22 по 28 февраля — рассказали в ТСН.

Названы знаки Зодиака, которым стоит обратить внимание на здоровье на следующей неделе - фото из открытых источников

Больше всего на состояние здоровья рекомендуют обратить внимание Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03). Сообщается, что представителям этих знаков стоит отказаться от физических нагрузок, особенно от тех, которые связаны с поднятием тяжестей. В обратном случае, эти знаки Зодиака рискуют получить проблемы со спиной.

Во второй половине недели, люди, родившиеся под этими знаками, имеют вероятность пищевых отравлений. Рекомендуется как можно серьезнее отнестись к выбору пищи, а также ограничить себя от употребления фаст-фуда.

Звезды также рекомендуют обратить внимание на здоровье Овнам (21.03 – 20.04), Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07) и Козерогам (22.12 – 20.01), поскольку во второй половине недели эти знаки Зодиака могут ощутить острую нехватку энергии, пополнить которую они смогут, отдыхая и – в обязательном порядке – гуляя на свежем воздухе. Также рекомендуется поберечь поджелудочную железу – правильно питаться, отказавшись от жирной и тяжелой пищи, а также не злоупотреблять алкоголем.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, какую профессию выбрать Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам.

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