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Карьера для Стрельцов, Козерога, Водолеев, Рыб. Какую профессию выбрать

Карьера, связанная с архитектурой или продажей недвижимости, станет для вас идеальным испытанием

сегодня, 15:29
Автор:

Ольга Чародий

Стрелец

Карьера для Стрельцов, Козерога, Водолеев, Рыб. Какую профессию выбрать

Девушка. Фото - mixnews.lv

Стрельцы – профессионалы своего дела. Люди этого знака зодиака – великие ученые, археологи, философы и эксперты во всех возможных областях. В  любой         из вышеперечисленных профессий вы будете  наверху картерной  лестницы. Внутри вас есть исследователь, который не сдастся, пока не сделает что-нибудь для человечества.

Козерог

Вы всегда доводите любую работу или проект  до конца. Карьера, связанная с архитектурой или продажей недвижимости, станет для вас идеальным испытанием. Кроме того, вы проявите себя как сотрудник корпоративной системы. У вас есть чутье на бизнес и идеи для стартапов, которые могут превратиться в нечто действительно большое. Вы быстро получаете продвижение по службе и способствуете росту своей компании. Люди очень тебя уважают. Знайте, что Козероги обладают природным даром взбираться на вершину карьеры своей мечты.

Водолей

Водолеи стремятся к гуманности. Вы привержены своей морали и следуете своему инстинкту, чтобы помочь другим. Вы должны действовать как активист, чтобы продвигать свое дело по уважительной причине. На работе цените свободу и индивидуализм. Вы можете быть художником, социальным работником или экологом, помогая тем, у кого нет голоса.

Рыбы

Рыбы – очень задушевный знак зодиака, который знает, как устроен человеческая душа. Этот дар в сочетании с вашим врожденным сочувствием делает вас отличным терапевтом. С пониманием может выслушать. Ваша сильная интуиция также делает вас отличным советчиком по проблемам других людей. В качестве альтернативы вы могли бы стать хорошим аниматором, феей или учителем медитации. 

Напомним, мы ранее писали -  Карьера для Львов, Дев, Весов, Скорпиона. Какую профессию выбрать.


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Источник: https://mixnews.lv/
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