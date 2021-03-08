Астрологи рассказали о том, представители каких знаков Зодиака являются наиболее устойчивыми к заболеваниям, обладают крепким иммунитетом и благодаря некоторым чертам характера, надолго сохраняют крепкое здоровье. Данную информацию обнародовало издание Infox.

Названы три знака Зодиака, которым не страшны болезни - фото из открытых источников

Тельцы

Представители этого знака Зодиака не любят жаловаться на болезни и продолжают наслаждаться жизнью, даже если чувствуют недомогание. Астрологи уверяют, что даже несмотря на эпидемии, Тельцы чаще других чувствуют себя прекрасно, а их состоянию здоровья можно позавидовать.

Девы

Астрологи говорят, что природа не наградила особенно сильным иммунитетом Дев, но тем не менее они могут похвастаться крепким здоровьем. Люди, рожденные под этим знаком, привыкли педантично следить за собой и при любом недомогании обращаются за профессиональной помощью медиков. Также сообщается, что среди Дев много ипохондриков.

Скорпионы

Представители данного знака болеют не часто, однако если они чувствуют недомогание — лечиться Скорпионы будут активно. Они привыкли действовать так, чтобы все трудности и невзгоды оставались позади, поэтому не впадут в депрессию, узнав свой диагноз, а половину болезни и вовсе перенесут на ногах.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что, по мнению астрологов, когда в отношения вступают представители знаков, которые совсем не совместимы по Зодиаку, сложности и конфликты неизбежны. Поэтому стоит знать, каким людям стоить держаться подальше друг от друга. Специалисты назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу.

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