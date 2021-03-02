logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.03.2021

BTC/USD

49117.48

ETH/USD

1566.18

LTC/USD

182.69

НБУ 02.03.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Без шансов: астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу
commentss НОВОСТИ Все новости

Без шансов: астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу

Некоторым знакам Зодиака практически невозможно ужиться под одной крышей

сегодня, 11:55
Автор:

Елизавета Черных

По мнению астрологов, когда в отношения вступают представители знаков, которые совсем не совместимы по Зодиаку, сложности и конфликты неизбежны. Поэтому стоит знать, каким людям стоить держаться подальше друг от друга, передает издание HB. 

Без шансов: астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу

Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу - фото из открытых источников

Овен и Рак (Огонь — Вода)

Астрологи считают, что достичь гармонии этой паре невозможно. Властный Овен будет при каждом удобном случае подавлять ранимого Рака, тем самым провоцируя скандалы и конфликты. Специалисты уверены, что разница в темпераментах и жизненных приоритетах будет очень мешать представителям этих знаков найти взаимопонимание. Главной целью Овна является реализация в карьере, а для Рака важна стабильность и отношения. Поэтому их союз обречен на провал. 

Близнецы и Козерог (Воздух — Земля)

У представителей этих знаков Зодиака шансы на счастливое будущее также малы. Близнецы непоседливы и непостоянны, они витают в облаках и не заботятся о грядущем дне, что для более приземленных Козерогов невыносимо. Более того, по мнению астрологов, Близнецы считают Козерогов полными занудами. 

Скорпион и Стрелец (Вода — Огонь) 

Данные два знака являются полными противоположностями. Скорпион — не сторонник перемен, хотя сам не упустит возможности раскритиковать партнера. А вот Стрелец отличается своим оптимизмом, любит переезды и путешествия. Астрологи считают, что он не сможет долго терпеть постоянных нападок Скорпиона, поэтому представителям этих знаков практически невозможно ужиться под одной крышей. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в марте. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.nv.ua/horoscopes/kakie-znaki-zodiaka-ne-podhodyat-drug-drugu-50143551.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ