Без шансов: астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу

По мнению астрологов, когда в отношения вступают представители знаков, которые совсем не совместимы по Зодиаку, сложности и конфликты неизбежны. Поэтому стоит знать, каким людям стоить держаться подальше друг от друга, передает издание HB.

Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые категорически не подходят друг другу - фото из открытых источников

Овен и Рак (Огонь — Вода)

Астрологи считают, что достичь гармонии этой паре невозможно. Властный Овен будет при каждом удобном случае подавлять ранимого Рака, тем самым провоцируя скандалы и конфликты. Специалисты уверены, что разница в темпераментах и жизненных приоритетах будет очень мешать представителям этих знаков найти взаимопонимание. Главной целью Овна является реализация в карьере, а для Рака важна стабильность и отношения. Поэтому их союз обречен на провал.

Близнецы и Козерог (Воздух — Земля)

У представителей этих знаков Зодиака шансы на счастливое будущее также малы. Близнецы непоседливы и непостоянны, они витают в облаках и не заботятся о грядущем дне, что для более приземленных Козерогов невыносимо. Более того, по мнению астрологов, Близнецы считают Козерогов полными занудами.

Скорпион и Стрелец (Вода — Огонь)

Данные два знака являются полными противоположностями. Скорпион — не сторонник перемен, хотя сам не упустит возможности раскритиковать партнера. А вот Стрелец отличается своим оптимизмом, любит переезды и путешествия. Астрологи считают, что он не сможет долго терпеть постоянных нападок Скорпиона, поэтому представителям этих знаков практически невозможно ужиться под одной крышей.

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