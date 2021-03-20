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Главная Новости Досуг психология Названы три знака Зодиака, которых ожидают большие перемены на выходных
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Названы три знака Зодиака, которых ожидают большие перемены на выходных

Нынешние выходные – 20 и 21 марта – не похожи один на другой, как небо и земля, но при этом взаимосвязаны: прожив первый, можно куда легче и проще перенести второй – не самый простой в лунном месяце

сегодня, 08:30
Автор:

Елизавета Черных

По словам астрологов, наступившая суббота, 20 марта, день активной деятельности – не только физической, а духовной. В этот день рекомендуется заняться бытовыми хлопотами, а работой над собой. Астрологи уверены — этот день наиболее благоприятен для переосмысливания поступков, которое непременно принесет перемены в жизнь, передает ТСН. 

Названы три знака Зодиака, которых ожидают большие перемены на выходных

Названы три знака Зодиака, которых ожидают большие перемены на выходных - фото из открытых источников

Воскресенье, 21 марта, — подходящий день для отдыха. Завтра, по мнению астрологов, стоит ограничить контакты с внешним миром и даже с ближайшим окружением. Это поспособствует сохранению психического здоровья и душевного покоя. 

 Телец (21.04 – 21.05)

Представителей этого знака ожидает не только продуктивная суббота, а и перемены в личной жизни. Тельцы смогут пойти на долгожданное примирение с близким человеком, а неожиданная встреча поможет наладить и установить крепкие отношения, к которым Тельцы давно стремились.  В воскресенье астрологи рекомендуют сдерживать свои эмоции, как бы трудно это ни было.

Рак (22.06 – 22.07)

Несмотря на выходной, в субботу, Раков может ожидать выгодное профессиональное предложение, которое сможет круто перевернуть вашу жизнь. Однако, это важный и ответственный шаг, поэтому следует отнестись к предложению серьезно и хорошо подумать, прежде, чем дать согласие. В воскресенье представителей этого знака Зодиака может ожидать возвращение человека из прошлого. Звезды рекомендуют с осторожностью отнестись к его появлению, до тех пор, пока не станут понятны истинные причины его пришествия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

В субботу Рыб ждут приятные перемены в личной жизни: вполне возможно, что человек, к которому они, как говорят в таких случаях, неровно дышат, решит сделать шаг навстречу. Возможно, стоит ждать признания в романтических чувствах или даже предложение руки и сердца, Во второй выходной Рыбам стоит обратить внимание на сны — астрологи уверены, что несмотря на свою тревожность, они могут открыть какой-то важный секрет, который поможет в самое ближайшее время качественно улучшить жизнь. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, четыре знака зодиака, которые постоянно проходят испытания на прочность. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/komu-iz-znakov-zodiaka-povezet-v-vyhodnye-20-21-marta-1745929.html
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