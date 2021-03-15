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Главная Новости Досуг психология Четыре знака Зодиака, которые постоянно проходят испытания на прочность
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Четыре знака Зодиака, которые постоянно проходят испытания на прочность

Именно поэтому Рыбы создают свой мир, отличающийся от реального

сегодня, 07:45
Автор:

Ольга Чародий

Четыре знака Зодиака, которые постоянно проходят испытания на прочность. К самым чувствительным стоит отнести данные знаки зодиака. 

Четыре знака Зодиака, которые постоянно проходят испытания на прочность

Александр Карелин (фото из открытых источников)

Рак

Одним из недостатков этого знака можно назвать нерешительность и где-то торможение. Им нужно хорошо все обдумать и из-за этого они просто могут потерять шанс получить хорошую работу, проект, красивую девушку, которая нравится давно. Сроки срываются и в жизнь Раков приходят неприятности. А ведь всего-то им нужно быть увереннее и стать собой.

Скорпион

Представители этого знака чаще всего хотят доказать окружающим, что они принципиальные люди и могут стоять на своем до последнего. Это не всегда хорошо, поскольку они не только могут  нажить себе  недругов, но и быть непонятными в команде. Скорпионам нужно меньше конфликтовать, и тогда многие неурядицы покинут их жизнь.

Девы

Девы – подвержены негативным мыслям и унынию. Обдумывая решение задачи, они сразу продумывают и плохой её исход. Считают, что так они “подкладывают соломки”, если вдруг упадут. Стоит прекратить постоянно думать о плохом и притягивать отрицательную энергию. Старайтесь думать о хорошем и позитивно смотреть  на окружающий мир.

Рыбы

Талантливые Рыбы часто страдают от своей неприспособленности. Они никак не могут определиться с занятием, которое могло бы принести им удовлетворение и приличный доход. Именно поэтому Рыбы создают свой мир, отличающийся от реального. Представителям знака, чтобы переломить ситуацию, нужно стать более ответственными и уверенными в себе.

 Напомним, мы ранее пи сали  о гороскопе на 13 марта  для каждого знака Зодиака.



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Источник: https://mixnews.lv/
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