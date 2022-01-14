Названы три знака Зодиака, которые могут отпраздновать свадьбу в 2022 году

В 2022 году отношения некоторых знаков Зодиака перейдут на новый уровень. Читайте дальше и узнайте, кого ждут кардинальные перемены в личной жизни. Астрологи выделили три знака Зодиака, которые устроят свадьбу в 2022 году.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Весы

Весы почувствуют, что встретили своего человека, с которым захотят провести всю жизнь. Однако представителям этого знака Зодиака нужно научиться принимать то, что мир неидеален, иначе мелких ссор в отношениях не избежать. Тельцы стремятся добиться максимального комфорта в жизни, но им нужно научиться хотя бы иногда расслабляться и забывать о проблемах.

Стрелец

Стрельцы могут заключить брак уже в этом году, потому что будут уверены в своем выборе. Они без колебаний пойдут под венец с партнером, с которым будет полное понимание. Астрологи говорят, что уроженцам этого знака будут по-доброму завидовать многие.

Водолей

Этот год полон испытаниями для представителей этого знака в профессиональной сфере, а вот в любви все будет отлично. Они могут встретить именно того человека, который им нужен и официально оформить отношения до конца 2022 года.

Напомним, гороскопы на разную тематику просто заполонили сеть. Исследователи выяснили, какие типы людей склонны доверять прогнозам от астрологов. Как пишет Psych News Daily, нарциссизм – самый сильный показатель веры в астрологию. Кроме того, вера связана с интеллектом: чем выше IQ, тем ниже вероятность чтения гороскопов. Есть также корреляция с полом и возрастом: женщины и пожилые люди больше склонны доверять звездам.

Ученые опросили 264 человека, большинство из которых были женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Добровольцы прошли несколько личных тестов, краткий тест на интеллект и заполнили две анкеты. Первая помогла оценить уровень веры в астрологию, вторая – уровень нарциссизма.

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