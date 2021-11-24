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Какие люди больше верят в гороскопы: интересное исследование

Ученые опросили 264 человека, большинство из которых были женщины в возрасте от 25 до 34 лет

сегодня, 05:48
Автор:

Ольга Чародий
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Гороскопы на разную тематику просто заполонили сеть. Исследователи выяснили, какие типы людей склонны доверять прогнозам от астрологов. Как пишет Psych News Daily, нарциссизм – самый сильный показатель веры в астрологию. Кроме того, вера связана с интеллектом: чем выше IQ, тем ниже вероятность чтения гороскопов. Есть также корреляция с полом и возрастом: женщины и пожилые люди больше склонны доверять звездам.

Какие люди больше верят в гороскопы: интересное исследование

Гороскоп (фото из открытых источников)

Ученые опросили 264 человека, большинство из которых были женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Добровольцы прошли несколько личных тестов, краткий тест на интеллект и заполнили две анкеты. Первая помогла оценить уровень веры в астрологию, вторая – уровень нарциссизма. 

Исследователи считают, что связь между астрологией и нарциссизмом можно объяснить "объединяющим их эгоцентрическим мировоззрением". Кроме того, положительная риторика гороскопов может подпитывать нереалистическое чувство собственного превосходства над другими.

Напомним, несмотря на то, что год подходит к концу, у некоторых знаков Зодиака еще все впереди. Счастливчиками могут стать представители знаков Телец, Козерог, Рыбы. Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые смогут обрести личное счастье до конца 2021 года, а в следующем году перейдут на новый этап в отношениях со своим избранником, пишет express. Люди, родившиеся в конце весны, под знаком Тельца, могут совершенно неожиданно обрести свою любовь в канун Нового года. Это может быть обычное знакомство в парке или новые люди в окружении. Главное, не упустить свой шанс, иначе можно остаться на Новый год в одиночестве

В любви повезет и Козерогам. Почти весь год они работали, но в последние месяцы их приоритеты изменятся. Партнер в жизни людей этого знака появится внезапно. А вот Рыбы встретят своего человека при самых обычных обстоятельствах. Астрологи рекомендуют им не расстраиваться из-за нехватки романтики, потому что, когда отношения все-таки возникнут, они будут длительными и чувственными.



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Источник: https://www.psychnewsdaily.com/people-who-believe-in-astrology-more-narcissistic/
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