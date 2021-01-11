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Названы опасные фразы, которые блокируют работу мозга

От этих фраз нужно срочно избавляться

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, сами того не подозревая, дают себе неправильную психологическую установку, тем самым блокируя работу своего мозга. А всему виной, невинные, на первый взгляд, фразы. Что нужно перестать говорить самому себе?

Названы опасные фразы, которые блокируют работу мозга

что блокирует работу мозга (фото из открытых источников)

"У меня слабое здоровье"

Очень часто люди жалуются на свое здоровье, становясь жертвами эмоционально обусловленных заболеваний. Поймите, что абсолютно здоровых людей не существует, у каждого есть какие-то проблемы. Важно не то сколько у вас здоровья и сил, а то, как вы их используете. Никогда не говорите себе, что вы больны, нужно настраивать себя на положительные эмоции и верить в лучшее.

"Мне не хватает мозгов" 

Есть люди, которым кажется, что они недостаточно умны, но на самом деле важную роль играет не только показатель IQ, но и ваш стиль мышления. Не стоит приуменьшать свои способности, особенно, если вы настойчиво и усердно готовы выполнять любую поставленную задачу, пусть и рутинную. Это куда важнее, чем ленивый мозг с большим потенциалом. Всегда верьте в себя и давайте себе правильную психологическую установку, во многих случаях именно она определяет успех. 

"Я слишком стар (молод)"

Многие люди, причем всех возрастов прибегают к подобной возрастной отговорке. Не нужно ссылаться на возраст, если хотите чем-то достичь, он не помешает вам стать успешным или знаменитым, если у вас есть талант, целеустремленность и мотивация. Помните – начать заниматься любимым делом никогда не рано и никогда не поздно.

"Мне всегда не везет"

Вряд ли вам когда-то повезет, если вы постоянно будете говорить и верить в свои неудачи, не давая себе шанса. Развивайте в себе те качества, которые нужны для победы, успеха, лидерства, анализируйте ситуации, будьте уверенными в себе, и вскоре вам повезет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая фраза мешает вам стать счастливее в жизни.


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Источник: https://informost.com/psihologiya/4-opasnye-frazy-kotorye-blokiruyut-rabotu-mozga/
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