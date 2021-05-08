Конец отношений: почему украинцы массово разводятся — объяснение психолога

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Кириєнко Анна
Украина одна из стран с наибольшим уровнем разводов в Европе. По статистике, опубликованной в 2021 году на ресурсе Landgeist, 67,4% украинских супружеских пар решили прекратить свои отношения. Высокими показателями разводов отличились также Россия (65,6%) и Люксембург (64,8%).
Развод в Украине - главные причины прекращения отношений. Фото: uristov.site
По статистике Министерства юстиции Украины, с начала года 37120 пар оформили брак. За это же время развод оформили 6724 пары.
Эксперты выдвигают различные догадки. Одни считают, что в Украине женятся достаточно молодые люди, которые не смогли определиться со своими чувствами и планами на жизнь. Другие специалисты считают, что финансовые проблемы является основной причиной высокого уровня разводов. Сайт "Комментарии" решил спросить у эксперта, почему же все-таки украинцы начали массово прекращать отношения.
По мнению психолога Юлии Галушко, печальная тенденция наблюдается не только в Украине, но и во всем мире. По статистике Landgeist, уровень разводов в Европе также достаточно большой — более 30%.
Психолог считает, что именно во время пандемии, когда большинство мирового населения сидело дома, пары начинали заново знакомиться друг с другом и узнавать больше о своей половинке. В том числе пришлось наблюдать и отрицательные стороны своего супруга/супруги.
Еще один важный фактор — здоровая коммуникация, умение зрело высказать свои мысли и услышать партнера. Также следует учитывать отсутствие навыков саморегуляции психических процессов, что приводит к эмоциональному выгоранию.
Психолог заключает, что брак может долго существовать во время штиля, однако, если пара столкнется с настоящим штормом, союз с легкостью может разрушиться из-за множества причин и факторов.
Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, как изменить негативное отношение к партнерским отношениям и создании семьи.
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