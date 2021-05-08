Конец отношений: почему украинцы массово разводятся — объяснение психолога

Украина одна из стран с наибольшим уровнем разводов в Европе. По статистике, опубликованной в 2021 году на ресурсе Landgeist, 67,4% украинских супружеских пар решили прекратить свои отношения. Высокими показателями разводов отличились также Россия (65,6%) и Люксембург (64,8%).

Развод в Украине - главные причины прекращения отношений. Фото: uristov.site

По статистике Министерства юстиции Украины, с начала года 37120 пар оформили брак. За это же время развод оформили 6724 пары.

Эксперты выдвигают различные догадки. Одни считают, что в Украине женятся достаточно молодые люди, которые не смогли определиться со своими чувствами и планами на жизнь. Другие специалисты считают, что финансовые проблемы является основной причиной высокого уровня разводов. Сайт "Комментарии" решил спросить у эксперта, почему же все-таки украинцы начали массово прекращать отношения.

По мнению психолога Юлии Галушко, печальная тенденция наблюдается не только в Украине, но и во всем мире. По статистике Landgeist, уровень разводов в Европе также достаточно большой — более 30%.

"Институт брака начинает активно себя изживать во всем мире. Катализатором многих процессов для супружеских пар стал карантин", — подчеркивает Юлия Галушко.

Психолог считает, что именно во время пандемии, когда большинство мирового населения сидело дома, пары начинали заново знакомиться друг с другом и узнавать больше о своей половинке. В том числе пришлось наблюдать и отрицательные стороны своего супруга/супруги.

"Также не стоит игнорировать состояние регресса, связанное с потерей работы, дохода, стабильности. В этой прострации человеку очень трудно справиться со своим психо-эмоциональным состоянием. Это также накладывает отпечаток на отношения", — объясняет психолог.

Еще один важный фактор — здоровая коммуникация, умение зрело высказать свои мысли и услышать партнера. Также следует учитывать отсутствие навыков саморегуляции психических процессов, что приводит к эмоциональному выгоранию.

Психолог заключает, что брак может долго существовать во время штиля, однако, если пара столкнется с настоящим штормом, союз с легкостью может разрушиться из-за множества причин и факторов.

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