На чем строится сексуальная привлекательность: ответ ученых

Австралийские исследователи выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения способны меняться с возрастом.

на чем строится сексуальная привлекательность (фото из открытых источников)

Эксперты провели масштабные эксперимент, участие в котором взяли более 7 тысяч пользователей австралийского сайта знакомств разного возраста (от 18 до 65 лет). Ученые попросили добровольцев оценить до 100-бальной шкале черты потенциальных партнеров (по важности): возраст, телосложение, интеллектуальные способности, финансовое состояние, открытость, привлекательность, образование, доверие и эмоциональная связь.

Результаты исследования показали, что и для мужчин, и для женщин при выборе сексуального партнера наиболее важные такие качества, как привлекательность, физические особенности, доверие, открытость и эмоциональная связь. Но представительницы прекрасного пола на 9-14 пунктов выше, чем мужчины оценили такие факторы, как возраст, образование, интеллект и доверие. А вот для сильного пола более важную роль играла привлекательность и телосложение потенциальной партнерши.

Эксперимент также показал, что с возрастом эти предпочтения меняются, например, мужчины становятся менее требовательны к внешнему виду партнерши и уделяют больше внимания ее личностным характеристикам.

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