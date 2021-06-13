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На чем строится сексуальная привлекательность: ответ ученых

Ученые в ходе исследования выяснили, чем женщины и мужчины руководствуются при выборе сексуального партнера

13 июня 2021, 23:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Австралийские исследователи выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения способны меняться с возрастом.

На чем строится сексуальная привлекательность: ответ ученых

на чем строится сексуальная привлекательность (фото из открытых источников)

Эксперты провели масштабные эксперимент, участие в котором взяли более 7 тысяч пользователей австралийского сайта знакомств разного возраста (от 18 до 65 лет). Ученые попросили добровольцев оценить до 100-бальной шкале черты потенциальных партнеров (по важности): возраст, телосложение, интеллектуальные способности, финансовое состояние, открытость, привлекательность, образование, доверие и эмоциональная связь. 

Результаты исследования показали, что и для мужчин, и для женщин при выборе сексуального партнера наиболее важные такие качества, как привлекательность, физические особенности, доверие, открытость и эмоциональная связь. Но представительницы прекрасного пола на 9-14 пунктов выше, чем мужчины оценили такие факторы, как возраст, образование, интеллект и доверие. А вот для сильного пола более важную роль играла привлекательность и телосложение потенциальной партнерши. 

Эксперимент также показал, что с возрастом эти предпочтения меняются, например, мужчины становятся менее требовательны к внешнему виду партнерши и уделяют больше внимания ее личностным характеристикам. 

Напомним, что сексуальная жизнь может идти на спад из-за многих факторов: постоянного стресса, депрессии, проблем со здоровьем. Но есть продукты, которые способствуют повышению либидо. Что необходимо добавить в свой рацион?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы влияют на сексуальную активность женщин.


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Источник: https://www.vokrugsveta.ru/articles/uchenye-rasskazali-na-chem-stroitsya-seksualnaya-privlekatelnost-id657303/
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