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Мужчины не устоят: ТОП-4 главных разлучницы по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, представительницы каких знаков Зодиака весьма опасны и могут увести вашего мужчины из семьи

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Есть женщины, которых стоит опасаться, потому что они способны влезть в чужую семью и увести мужчину без нотки сожаления. Астрологи назвали знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются разлучницы.

Мужчины не устоят: ТОП-4 главных разлучницы по знаку Зодиака

Разлучницы по знаку зодиака(фото из открытых источников)

Скорпион

Женщина, родившаяся под этим знаком, умеет манипулировать, поэтому мужчины буквально сразу попадают в ее сети. Скорпионы — умные и сексуальные одновременно, поэтому с такой соперницей бороться довольно сложно.

Стрелец

Представительницы этого знака Зодиака никогда не вешаются на шею мужчины, но они очень любят все держать под своим контролем. Если хотите в борьбе за мужское внимание выиграть Стрельца, тогда ведите себя более спокойно и прохладно по отношению к нему.

Телец

Астрологи говорят, что за внешней женственностью и ухоженностью всегда прячется детально обдуманная стратегия. Женщина-Телец умеет отступить, выжидая более удачный момент для атаки. Но при этом она от мужчины требует стабильности, которая способна его оттолкнуть.

Весы

Такая женщина опасна своей дипломатичностью и интуицией. Весы умеют плести интриги, но никогда не проявляет инициативу первой. Такая соперница боится прямых нападений, а также откровенных разговоров на тему: "Что тебе нужно от моего мужа?". Она не боец, поэтому может уйти в сторону.

Напомним, астрологи назвали несколько знаков зодиакального круга, у которых есть все шансы, чтобы разбогатеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому звезды подарят возможность восстановить силы, а кто сможет усовершенствоваться на работе в феврале 2022 года.

Читайте также, какие знаки Зодиака отличаются сильным эгоизмом и свои интересы ставят всегда превыше всего.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CZHFHkjsy6x3PLWeJhjSt-uX015uto20qv_bOg0/
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