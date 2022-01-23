Любимчики звезд: под какими знаками Зодиака рождаются миллиардеры

Упорство, труд и везение могут помочь каждому достичь финансового успеха и стать миллиардерами. Однако, астрологи говорят, что представители некоторых знаков Зодиака могут это сделать гораздо быстрее.

Какие знаки Зодиака могут стать миллиардерами (фото из открытых источников)

Овны

Люди, родившиеся под знаком Овна, отличаются умом и сообразительностью. У них талант вести дела, организовывать людей и создавать новые проекты, которые привлекают денежный поток. В 2022 году представителей этого знака также ожидает карьерный взлет, но, чтобы удача всегда была на их стороне, нужно упорно работать.

Козероги

Люди-Козероги весьма расчетливые, они разумно тратят свои деньги, продумывая все наперед. Если они понимают, что недостаточно заработали в этом месяце, то постараются удвоить прибыль следующего месяца — это помогает делать накопления. Представители этого знака упорно идут к своей цели, поэтому умеют зарабатывать деньги.

Скорпионы

Вопрос зарабатывания денег во многом зависит от желания Скорпионов. Если они начнут активно стараться, то их будет не остановить. Люди, родившиеся под этим знаком, редко попадают впросак, делая ставки и вкладывая деньги. Обычно удача всегда на их стороне.

Дева

Представители этого зодиакального круга достаточно рассудительные и спокойные. К мнению Девы прислушаются многие люди, поэтому они отлично чувствуют себя в роли спикера. Для них важнее интеллект партнера или собеседника, чем его внешний вид.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждый надеется, что новый 2022 год будет благоприятным и принесет множество хороших событий. И, по словам астролога Светланы Драган, так точно будет для представителей четырех знаковЗодиака, потому что они "заколдованы" от неудач на этот год.

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