Молчание - золото: почему следует держать язык за зубами

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Павел Зинченко
Многие из нас любят поддерживать дисскусию, демонстрировать эрудицию, высказываться по любому важному и не очень вопросу. Но иногда есть смысл просто промолчать. И сегодня мы расскажем тебе, для чего это нужно.
Почему лучше промолчать
Думать дважды
Неосторожно сказанное слово может привести к потере работы, ссоре с другом или потере любимой. Думай над каждым словом, прежде, чем его произносить.
Понимание
Люди часто слышат то, что хотят услышать. И не важно, что имеет ввиду оппонент. В результате получается, что ты руководишься только собственными эмоциями и уже сформированной точкой зрения.
Лаконичность
Ты не считаешь, что краткость — сестра таланта? Все же постарайся говорить как можно лаконичнее. Сам Бенджамин Франклин, отец-основатель американской нации, считал это качество одним из самых важных: "Молчи. А если говоришь, то только то, что принесет пользу тебе или окружающим".
Нет полемике
Не спеши провоцировать полемику, если не согласен с собеседником по поводу актуальной проблемы. Сперва выслушай аргументы всех оппонентов, а потом сделай свои выводы. Довольно часто это приносит больше пользы, чем твое ораторское умение.
Новые друзья
Иногда человеку не нужно ничего, кроме внимания и поддержки. В подобных случаях умение выслушать будет высоко оценено. Если не решишься на такой подвиг, так и останешься одиноким умником.
Как видишь, умение лишний раз промолчать поможет оказаться на высоте в некоторых ситуациях. Не бойся развивать этот навык. Также издание "Комментарии" расскажет, как мужчине поддерживать разговор.
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