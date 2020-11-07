Молчание - золото: почему следует держать язык за зубами

Многие из нас любят поддерживать дисскусию, демонстрировать эрудицию, высказываться по любому важному и не очень вопросу. Но иногда есть смысл просто промолчать. И сегодня мы расскажем тебе, для чего это нужно.

Почему лучше промолчать

Думать дважды

Неосторожно сказанное слово может привести к потере работы, ссоре с другом или потере любимой. Думай над каждым словом, прежде, чем его произносить.

Понимание

Люди часто слышат то, что хотят услышать. И не важно, что имеет ввиду оппонент. В результате получается, что ты руководишься только собственными эмоциями и уже сформированной точкой зрения.

Лаконичность

Ты не считаешь, что краткость — сестра таланта? Все же постарайся говорить как можно лаконичнее. Сам Бенджамин Франклин, отец-основатель американской нации, считал это качество одним из самых важных: "Молчи. А если говоришь, то только то, что принесет пользу тебе или окружающим".

Нет полемике

Не спеши провоцировать полемику, если не согласен с собеседником по поводу актуальной проблемы. Сперва выслушай аргументы всех оппонентов, а потом сделай свои выводы. Довольно часто это приносит больше пользы, чем твое ораторское умение.

Новые друзья

Иногда человеку не нужно ничего, кроме внимания и поддержки. В подобных случаях умение выслушать будет высоко оценено. Если не решишься на такой подвиг, так и останешься одиноким умником.

Как видишь, умение лишний раз промолчать поможет оказаться на высоте в некоторых ситуациях. Не бойся развивать этот навык. Также издание "Комментарии" расскажет, как мужчине поддерживать разговор.

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