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Поддерживаем разговор: пять ключевых правил интеллигентного мужчины

Умение поддерживать разговор является базовой характеристикой любого воспитанного мужчины

сегодня, 12:38
Автор:

Павел Зинченко

Интеллигентный мужчина умеет поддерживать беседу. При этом не только соблюдает баланс, чтобы интересно было не только ему, но и его собеседникам, а также знает, как следует себя вести, чтобы никого не оскорбить или не наломать каких-либо других дров. Умение правильно поддерживать беседу — это дело не из простых. Именно поэтому мы подскажем тебе ключевые азы этого высокого искусства. Поможет нам в этом портал mport.

Поддерживаем разговор: пять ключевых правил интеллигентного мужчины

1. Не высказывай однозначной политической позиции, не напоминай о ней снова и снова при каждом удобном случае, и не заставляй других принимать твою точку зрения. Выслушивай чужие мысли спокойно. И даже если с ними не согласен, все равно будь терпелив. Так ты заслужишь уважение оппонентов.

2. Заявлять, что утомлен длинной речью другого человека, посматривать на часы, втыкать в телефон и еще как-то показывать свое нетерпение — тоже грубое нарушение этикета.

3. В общем разговоре не стоит подавать голос, пока говорит кто-то другой. И самое главное — не следует повышать свой голос с целью заглушить собеседника. Избегай категоричного тона, твоя речь должна быть спокойной, уверенной и без негативных нот.

4. Не в силе угомонить оппонентов во время спора? Тогда оставь их. Ибо наживешь себе врага, возможно двух. Это особенно часто случается, когда во время дискуссии принимаешь сторону одного из собеседников, а говорящие потеряли терпение и перешли на личные оскорбления.

5. В общем разговоре никогда не пытайся сконцентрировать все внимание только на себе. Это довольно грубо — влезать в разговор и в скором времени сосредотачивать на себе внимание всех.

Эти нехитрые советы могут тебе помочь быть хорошим собеседником. Разумеется, если ты намереваешься прислушаться к ним. Также издание "Комментарии" расскажет, как выспаться современному мужчине.


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