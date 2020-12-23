Могут ли родители иметь любимцев среди детей - исследование

Исследования ученых показало, что родители за частую имеют своих любимцев среди детей. То есть, мамы больше хотят проводить время с дочками, папы — с сыновьями. Данную информацию предоставило издание Consumer Psychology.

Исследование показало, что родители имеют любимцев среди детей. Фото: kubnews.ru

Это значит, что в семье родители любят кого-то одного чуть больше другого.

Во время опытов у взрослых спросили, кому они дали деньги, если бы надо было выбрать кого-то одного из детей. Подавляющее большинство мам отдали бы средства свои дочерям, папы — сыновьям.

Исследование проводилось четыре раза в Америке и Индии. Ученые специально выбрали кардинально разные страны, чтобы максимально учесть влияние религии, ценностей и мировоззрения. Однако результаты в обеих странах были почти одинаковыми.

В следующем этапе исследования каждому участнику дали лотерейный билет, в котором они выигрывали разное канцелярские школьные принадлежности. После выигрыша родителям надо было уточнить, кому выигрыш достанется — мальчику или девочке. 75% мам выбрали принадлежности для дочерей. В то же время папы в 87% случаев выбрали канцелярию для сыновей.

Ученые пришли к выводу, что родители благосклонны к детям своего пола. К тому же в семье, где растут двое и более детей, родители имеют любимцев, хотя могут этого и не признавать.

Напоминаем, что ранее эксперт рассказала, что делать, если пропало вдохновение и все планы рушатся снова и снова. Согласно ее словам, когда сложилась такая ситуация, что все падает из рук и куда-то пропала энергия, то грустить точно не нужно. Лучше на время отпустить эту ситуацию и смириться с таким положением вещей.

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