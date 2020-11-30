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Главная Новости Досуг психология Любовный декабрь - для кого из знаков Зодиака он станет таковым
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Любовный декабрь - для кого из знаков Зодиака он станет таковым

Декабрь как преддверье новогодних и рождественских праздников будет полон красок и чудес не только в социальной и политической жизни страны, но и в личной жизни некоторых знаков Зодиака

сегодня, 10:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

ДЕВА

Любовный декабрь - для кого из знаков Зодиака он станет таковым

У Дев уже давно длятся долгосрочные отношения, но декабрь ознаменуется таким решительным знаком, как предложение руки и сердца. Другая же половина, получив предложение, будет долго думать и "делать нервы" партнеру. Но все закончится благополучно и праздники пройдут в обоюдном согласии и душевном равновесии.


ВЕСЫ

Весы могут обратиться взглядом в прошлое, возобновив отношения со старой любовью. Поэтому оглянитесь вокруг: возможно, возле вас находится человек, который давно испытывает к вам тайные чувства. Просто проявите к нему должное внимание, и тогда, возможно, вы получите преданного партнера.  


СТРЕЛЕЦ

Холодные отношения у супругов в этом месяце постепенно начнут теплеть. При чем до такой степени, что любовь вспыхнет на новом уровне и с новой силой. Сближению посодействует совместное времяпрепровождение: например, просмотр фильма за бокалом вина либо чашкой чая будут полезны для вас. 


РЫБЫ

Одинокие Рыбы в конце этого года обзаведутся долгожданным судьбоносным знакомством. Как это ни странно, такому повороту событий поспособствует знакомство в мировой сети. Просто не вредничайте, и не отбрасывайте потенциальных партнеров – один из них может оказаться более чем привлекательным. 

Ранее "Комментарии" писали о том, каким станет последний осенний день этого года для всех знаков Зодиака. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/kakim-znakam-povezet-v-lyubvi-v-dekabre-2020-1675771.html
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