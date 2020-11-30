Любовный декабрь - для кого из знаков Зодиака он станет таковым

ДЕВА



У Дев уже давно длятся долгосрочные отношения, но декабрь ознаменуется таким решительным знаком, как предложение руки и сердца. Другая же половина, получив предложение, будет долго думать и "делать нервы" партнеру. Но все закончится благополучно и праздники пройдут в обоюдном согласии и душевном равновесии.





ВЕСЫ

Весы могут обратиться взглядом в прошлое, возобновив отношения со старой любовью. Поэтому оглянитесь вокруг: возможно, возле вас находится человек, который давно испытывает к вам тайные чувства. Просто проявите к нему должное внимание, и тогда, возможно, вы получите преданного партнера.





СТРЕЛЕЦ

Холодные отношения у супругов в этом месяце постепенно начнут теплеть. При чем до такой степени, что любовь вспыхнет на новом уровне и с новой силой. Сближению посодействует совместное времяпрепровождение: например, просмотр фильма за бокалом вина либо чашкой чая будут полезны для вас.





РЫБЫ

Одинокие Рыбы в конце этого года обзаведутся долгожданным судьбоносным знакомством. Как это ни странно, такому повороту событий поспособствует знакомство в мировой сети. Просто не вредничайте, и не отбрасывайте потенциальных партнеров – один из них может оказаться более чем привлекательным.

Ранее "Комментарии" писали о том, каким станет последний осенний день этого года для всех знаков Зодиака.





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