kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.11.2020

BTC/USD

18484.75

ETH/USD

585.19

LTC/USD

79.65

НБУ 30.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака

Узнайте, каким будет для вас последний день этой осени

сегодня, 06:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

ОВЕН

Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака

Последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком, с которым вы враждуете довольно долгое время. Совет дня: если вы признаете свою ошибку, близкий человек охотно примет извинения. 


ТЕЛЕЦ

День, когда нужно просчитать ваши действия на несколько шагов вперед. Непродуманное действие может стоить многого, поэтому проявите максимальную осторожность во всем. 


БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь сегодня игнорировать выпады окружающих с целью обидеть вас: они получат только удовольствие, а вы нанесете удар как нервам, так и своей энергетике. 


РАК

Сложный день: можно услышать о себе много нелицеприятных вещей даже от тех, от кого не ожидаешь. Но не стоит принимать их слова близко к сердцу – на самом деле они так не думают. 


ЛЕВ

Сегодня лучше продемонстрировать свою скромность, чтобы избежать насмешек от своей напыщенности. 


ДЕВА

Сегодня не самый лучший день для принятия важных решений, отложите этот момент хотя бы до вторника. 


ВЕСЫ

Не рассеивайтесь на множество дел одновременно. Чтобы достичь успеха, определитесь с приоритетами. 


СКОРПИОН

День, когда все успехи не будут значить ничего. Как, впрочем, и неудачи. Но сегодня важно сделать правильный выбор, чтобы удачно продолжить жизнь с новой страницы. 


СТРЕЛЕЦ

День, когда нужно себя ограничить буквально во всем – начиная от приемов пищи, заканчивая общением. В противном случае последний день осени грозит проблемами с пищеварением и конфликтами окружающими. 


КОЗЕРОГ

День, который лучше провести с семьей или занимаясь хобби. Решение рабочих вопросов успехом не увенчается.


ВОДОЛЕЙ

Не самый благополучный день для подписания соглашений и сделок. Все связано с вашей невнимательностью сегодня – будет обидно, что все может пойти не так как хотелось бы из-за досадной ошибки или опечатки. 


РЫБЫ

Умейте распределить утреннюю энергию, которая неожиданным образом бьет из вас ключом на целый день. Делайте работу, экономя силы, иначе к обеду "батарейка сядет".

Ранее "Комментарии" писали о том, какой будет погода на этой рабочей неделе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-na-30-noyabrya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-den-kogda-nuzhno-rabotat-golovoy-i-nelzya-zlitsya-1676191.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ