Гороскоп на 30 ноября для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком, с которым вы враждуете довольно долгое время. Совет дня: если вы признаете свою ошибку, близкий человек охотно примет извинения.





ТЕЛЕЦ

День, когда нужно просчитать ваши действия на несколько шагов вперед. Непродуманное действие может стоить многого, поэтому проявите максимальную осторожность во всем.





БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь сегодня игнорировать выпады окружающих с целью обидеть вас: они получат только удовольствие, а вы нанесете удар как нервам, так и своей энергетике.





РАК

Сложный день: можно услышать о себе много нелицеприятных вещей даже от тех, от кого не ожидаешь. Но не стоит принимать их слова близко к сердцу – на самом деле они так не думают.





ЛЕВ

Сегодня лучше продемонстрировать свою скромность, чтобы избежать насмешек от своей напыщенности.





ДЕВА

Сегодня не самый лучший день для принятия важных решений, отложите этот момент хотя бы до вторника.





ВЕСЫ

Не рассеивайтесь на множество дел одновременно. Чтобы достичь успеха, определитесь с приоритетами.





СКОРПИОН

День, когда все успехи не будут значить ничего. Как, впрочем, и неудачи. Но сегодня важно сделать правильный выбор, чтобы удачно продолжить жизнь с новой страницы.





СТРЕЛЕЦ

День, когда нужно себя ограничить буквально во всем – начиная от приемов пищи, заканчивая общением. В противном случае последний день осени грозит проблемами с пищеварением и конфликтами окружающими.





КОЗЕРОГ

День, который лучше провести с семьей или занимаясь хобби. Решение рабочих вопросов успехом не увенчается.





ВОДОЛЕЙ

Не самый благополучный день для подписания соглашений и сделок. Все связано с вашей невнимательностью сегодня – будет обидно, что все может пойти не так как хотелось бы из-за досадной ошибки или опечатки.





РЫБЫ

Умейте распределить утреннюю энергию, которая неожиданным образом бьет из вас ключом на целый день. Делайте работу, экономя силы, иначе к обеду "батарейка сядет".

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