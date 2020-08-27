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Главные признаки того, что у отношений есть будущее

Здоровые отношения принимают личные границы каждого

сегодня, 15:20
Автор:

Любовь Блажко

У кого-то они длятся месяц, у кого-то продолжаются на протяжении нескольких лет. И хоть однажды человек должен задать себе вопрос "К чему ведут эти отношения?", дав на него честный ответ. Как понять, что у отношений есть будущее, рассказывает психотерапевт Марина Фатеева. Об этом пишет издание lemonade.

Эксперт рекомендует некоторые время понаблюдать за своим избранником (или избранницей). А если быть точнее, то она выделяет несколько ключевых факторов, которые говорят о положительном развитии любовной истории. 

Главные признаки того, что у отношений есть будущее

Главные признаки того, что у отношений есть будущее.Фото: unsplash.

В здоровых отношениях партнеры зависимы от общения друг с другом, зависимы в хорошем понимании. То есть они испытывают здоровую потребность видеться и общаться регулярно. 

Жениться, родить детей, съехаться – эти желания обязательно должны быть обоюдными, исходить от обеих сторон. 

Когда первая страсть проходит, то пора задуматься о том, что может сблизить партнеров еще больше. Совместное занятие, хобби – время, которое посвящено только двоим и их интересам. 

Желание познакомить вторую половинку со своим кругом общения – еще один верный признак того, что у человека серьезные намерения.

Здоровые отношения принимают личные границы каждого, учат слышать человека, даже если его точка зрения абсолютно противоположна. 

Последнее, но не менее важное, паре должно быть комфортно вдвоем, во всех проявлениях этого слова. Когда человек, находясь в союзе с кем-то, остается собой и ведет себя естественно, то такие отношения точно будут долгими. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало о пяти ошибках, которые совершают пары в отношениях.


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