Любители пригубить: астрологи назвали самые пьющие знаки зодиака

Характер человека во многом определяют звезды, под которыми он рожден. Это касается и отношения к алкоголю. Существует три знака зодиака, которым сложно вовремя остановиться. Особенно осторожными со спиртными напитками следует быть Овнам, Рыбам и Скорпионам, пишет Slovofraza.

Овен

Самые пьющие знаки зодиака. Фото: Apelöga/imagebank.sweden.se

Овны - это зачастую довольно общительные люди, которые любят шумные компании, приятельские посиделки и всевозможные вечеринки. Они стараются посещать их как можно чаще. Либо же устраивают сами. При этом обязательным атрибутом будет алкоголь. Овнам сложно отказаться от очередного коктейля или же чего-либо покрепче. Алкоголя в их жизни достаточно много. Но вот сами представители этого знака зодиака никогда не признают, что где-то переборщили со спиртным, если такое случится.

Рыбы

Рыбы занимают второе место в рейтинге самых пьющих. Для них зажигательные вечеринки и всевозможные тусовки - также неотъемлемая часть жизни. Чтобы чувствовать себя вовлеченными в атмосферу праздника, Рыбам обязательно нужно выпить. Зачастую - много выпить. Но нужно отдать должное представителям этого знака зодиака - находясь под воздействием спиртного, Рыбы прекрасно себя контролируют.

Скорпион

А вот о Скорпионах так не скажешь. Самоконтроль - это не их конек. А если еще в дело вступает алкоголь, то жди беды. Представители этого знака зодиака не знают, что такое мера. Они всегда будут рады составить компанию и выпить бокальчик-другой, даже когда делать этого и не стоило бы. Естественно, все это рано или поздно оборачивается для них неприятными последствиями. Так что главная задача для Скорпиона - тренировать силу воли.

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