kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.08.2020

BTC/USD

11660.18

ETH/USD

394.13

LTC/USD

59.61

НБУ 23.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Любители пригубить: астрологи назвали самые пьющие знаки зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Любители пригубить: астрологи назвали самые пьющие знаки зодиака

Для этих знаков зодиака не существует чувства меры в алкоголе

сегодня, 03:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Характер человека во многом определяют звезды, под которыми он рожден. Это касается и отношения к алкоголю. Существует три знака зодиака, которым сложно вовремя остановиться. Особенно осторожными со спиртными напитками следует быть Овнам, Рыбам и Скорпионам, пишет Slovofraza. 

Овен

Любители пригубить: астрологи назвали самые пьющие знаки зодиака

Самые пьющие знаки зодиака. Фото: Apelöga/imagebank.sweden.se

Овны - это зачастую довольно общительные люди, которые любят шумные компании, приятельские посиделки и всевозможные вечеринки. Они стараются посещать их как можно чаще. Либо же устраивают сами. При этом обязательным атрибутом будет алкоголь. Овнам сложно отказаться от очередного коктейля или же чего-либо покрепче. Алкоголя в их жизни достаточно много. Но вот сами представители этого знака зодиака никогда не признают, что где-то переборщили со спиртным, если такое случится. 

Рыбы

Рыбы занимают второе место в рейтинге самых пьющих. Для них зажигательные вечеринки и всевозможные тусовки - также неотъемлемая часть жизни. Чтобы чувствовать себя вовлеченными в атмосферу праздника, Рыбам обязательно нужно выпить. Зачастую - много выпить. Но нужно отдать должное представителям этого знака зодиака - находясь под воздействием спиртного, Рыбы прекрасно себя контролируют. 

Скорпион

А вот о Скорпионах так не скажешь. Самоконтроль - это не их конек. А если еще в дело вступает алкоголь, то жди беды. Представители этого знака зодиака не знают, что такое мера. Они всегда будут рады составить компанию и выпить бокальчик-другой, даже когда делать этого и не стоило бы. Естественно, все это рано или поздно оборачивается для них неприятными последствиями. Так что главная задача для Скорпиона - тренировать силу воли. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые ленивые


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!